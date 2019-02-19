2019’da kripto yatırımları güvende tutacak 5 öneri

İSTANBUL,( ) - Blockchain teknolojilerine verilen destekle 2019 yılına hızlı bir giriş yapan kripto paralar, yeni fırsatlar peşinde koşan yatırımcıların ağına takılıyor. Kripto dünyası değeri milyonlara varan yatırımlarla gücüne güç katıyor. Bu dünyaya giriş yapmak isteyenlerin ise işe güvenlikten başlamaları gerekiyor.

Sınırsız kullanım alanıyla kısa zamanda dünyanın gündemine oturan kripto paralar, yapılan işlemlerde Blockchain sayesinde şifrelenerek korunsa da, yine de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. DSX CEO'su Mike Rymanov, kripto para yatırımlarını güvende tutmak isteyen yatırımcılara 5 önemli tavsiye veriyor.

2019 yılında sektöre girmek isteyen yatırımcıların dikkate almaları gereken beş öneri ise şöyle:

1- Kullandığınız tüm cihazların güvende olduğuna emin olun: İşin teknik kısımlarına girmeden önce, kullanıcıların cihazlarının iyi korunduğuna emin olmaları gerekiyor. İşletim sistemlerini ele geçiren zararlı yazılımlar sadece kripto para varlıklarını değil, kullanıcıların cihaz üzerindeki tüm bilgilerini tehdit ediyor. Bu riskleri minimuma indirmek için yatırımcıların kullandıkları bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi cihazların uçtan uca korunduğuna emin olmaları ve sistemlerini düzenli aralıklarla güvenlik testlerinden geçirmeleri gerekiyor. Kaspersky, Avast ve Norton gibi teknoloji devleri, sundukları kaliteli güvenlik çözümleriyle cihazları risklere karşı koruyarak onları kripto para işlemlerine hazır hale getiriyor.

2- İki faktörlü kimlik doğrulaması kullanın: Kullanıcıların sosyal medya platformlarından aşina olduğu “İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması”, kripto para cüzdanlarına ekstra güvenlik getiriyor. Dijital cüzdanların tamamına yakını bu özellikle birlikte geliyor. Kişinin belirlediği şifreyle yetinmeyen, ondan ayrıca telefon numarasını ve e-posta adresini de isteyen bu doğrulama sistemi, kullanıcılara maksimum sunuyor. Yatırımcılar yaptıkları işlemleri cep telefonlarına gelen kısa mesajlar ile onaylıyor, olası bir tehdit karşısında da hesaplarını kolayca güvence altına alıyor.

3- Kamuya açık internet bağlantılarından uzak durun

Kafe, restoran ya da etkinlik alanlarında bulunan ücretsiz Wi-Fi bağlantı noktaları, kripto para yatırımcıları için büyük risk oluşturuyor. Yüzlerce insanın kişisel bilgilerini üzerinde taşıyan bu bağlantı noktaları, siber suçluların radarına giriyor. Saldırganlar sadece tek bir bağlantı noktasını ele geçirerek oradaki herkesin verilerini ele geçirme şansına sahip oluyor. Yatırımcıların böyle bir risk almamaları ve kripto para işlemlerini yalnızca %100 güvende olduğunu bildikleri bağlantılar üzerinden yapmaları gerekiyor.

4- Her söylenenin doğru olmadığını bilin: Kripto para piyasaları, yaşadıkları hızlı dalgalanmalarla geleneksel piyasalardan ayrılıyor. Herhangi bir kripto para birimi, çok kısa sürede büyük değerler kazanıp kaybedebiliyor. Kripto piyasalarına yön veren çok sayıda spekülatör olması ise bu durumun en büyük sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Kalabalığın tavsiye ettiği kripto para birimlerine yatırım yapan yatırımcılar, çok kısa sürelerde büyük zarara uğrayabiliyor. Kaybedilen paralar ise tüm süreci planlayan spekülatörlerin cebine giriyor. Yatırımcıların çıkan her habere inanmamaları ve yeni akımlara temkinli yaklaşmaları gerekiyor.

5- Kullanıcı bilgilerinizi şifreleyerek koruyun: Kripto para dünyasında kullanıcıların giriş bilgileri bilgisayara indirilen bir dosyada saklanıyor. Sistemin kendisinin Blockchain teknolojisiyle şifrelenerek çok iyi bir şekilde korunması, bilgisayardaki bu dosyayı saldırganların yeni hedefi haline getiriyor. Yatırımcıların yapması gereken şey ise bu tehdidi bir şifreleme uygulamasıyla ekstra koruma altına almak oluyor. İşlem sonrasında başkaları için tamamen kullanılamaz hale gelen dosya, yatırımcılar için riskleri ortadan kaldırıyor. Opsiyonel olarak kaliteli bir USB bellek içinde de saklanabilen dosya, saldırganlar için tamamen ulaşılmaz hale geliyor. Böylelikle dijital varlıklarının emniyette olduğunu bilen yatırımcılar güvenlik sorunları yerine yeni fırsatlara odaklanıyor.