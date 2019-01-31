2018'de petshop ürünlerine ilgi yüzde 59 arttı

E-ticaret platformu Hepsiburada, 2018 yılı petshop kategorisi trendlerini paylaştı. Geçen yıla kıyasla talepte yüzde 59 artış olduğunu belirten Hepsiburada, en çok aranan ürünlerin kedi kumu, akvaryum, kedi maması ve köpek maması olduğunu açıkladı.

Hepsiburada, tarafından her 6 ayda bir yayınlanan 2018 Trend Raporu’nun petshop kategori verileri açıklandı. Rapor, geçen yıl kedi ve köpek mamalarına gösterilen ilginin, bu yıl daha çok hayatı kolaylaştıran, pratik ürünlere yöneldiğini gösterdi. Hepsiburada, petshop kategorisine ilginin 2017 yılına göre yüzde 59 arttığını da belirtti. Alışverişlerin yüzde 39’u kadınlar tarafından yapıldı.

EN ÇOK KEDİ KUMU ARANDI

2018’de en çok talep gören ürünler; bebek pudrası kokulu kedi kumları, Hepsiburada'nın yeni piyasaya sürdüğü somonlu kedi maması, kendi kendini temizleyen akvaryum ve pratik tüy toplama eldiveni oldu. En çok arama yapılan ürünler ise kedi kumu, akvaryum, kedi maması, köpek maması, kedi evi ve kuş kafesi oldu. 26-35 yaş aralığının yoğun ilgi gösterdiği kategoride, siparişlerin yüzde 70’i mobil cihazlardan verildi. En çok sipariş veren iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı.

YÜZDE 20'YE VARAN İNDİRİM

Petshop kategorisinde 30 binden fazla ürün bulunduğunu vurgulayan Hepsiburada, can dostlarına yönelik portföyündeki ürün sayısının geçen yıla göre yüzde 19, marka sayısının ise yüze 21 arttığını açıkladı. Hepsiburada’nın Petshop kategorisinde yer alan köpek, kedi, balık, kuş, hamster&tavşan ve kaplumbağa başlıklarında mamadan aksesuara, tuvalet kabından akvaryuma, kedi kumundan pet tekstiline kadar pek çok çeşitte ürün yer alıyor. 2018 boyunca pazar günlerini petshop’ta kampanya günü ilan eden Hepsiburada, 2019’da da pazar günlerine özel mobil aplikasyon kullanıcılarına yüzde 20’ye varan indirim kampanyasına da devam edeceğini duyurdu.