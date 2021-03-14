2000 Sonrasında Emekli Olanlar İçin Düğmeye Basıldı! 2500 TL İkramiye ve 350 TL Zam Yolda

Salgın döneminde emekli vatandaşlarımıza yönelik birçok yardım ve destek haberi gelmişti. Kira yardımları, gıda yardımları yapılan emeklilerimizin birçoğuna da yine 1000 TL pandemi desteği sunulmuştu. Bunun yanı sıra birçok emekli vatandaşımız oldukça düşük faizli kredi fırsatlarından da yararlandı. Fakat salgın uzadıkça emekli vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik zorluklar da devam ediyor. Milyonlarca emekli vatandaşımızın gündeminde ise şimdi intibak ödemeleri var. Ek ödeme kararı gelirse eğer emeklilerimize 355 TL kadar zam ödemesi de mümkün olacak. Hâlliye ülkemizde milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin de beklentisi bu yönde.

EMEKLİLERİN TALEBİ KABUL EDİLDİ Mİ?

2000 yılı içinde ve sonrasında emekli olan binlerce vatandaşımız intibak ödemeleri için talepte bulunmuştu. Binlerce SSK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren bu talep kabul edilirse şayet emekli maaşlara 50 ila 350 TL arasında da zam gelecek.

Bir diğer yandan memur emeklilerimizin beklediği müjdeli haberler var. Memur emeklileri toplu sözleşme işe birlikte intibak talebini ağustos döneminde açıklanmasını bekliyorlar. Memur emeklileri kurumlardan kaynaklı hala işlemekte olan maaş farklarını ek ödeme ile kendilerine verilmesini talep ediyor. Böylece aynı unvana sahip görevliler ile o unvandan emekli olanlar arasındaki emeklilik maaşlarındaki farklarda giderilmiş olacak.

5 MİLYON EMEKLİ YARARLANACAK

Düşük maaş alan emeklilerimiz intibak ile ek ödemeleri bekliyorlar. Eğer memur emeklilerinin yanı sıra SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de talepleri kabul edilirse ek ödemeler hesaplara yatırılacak. Bu ek ödemelerden ise 2000 yılında ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon vatandaşımız yararlanacak.

MEMUR-SEN TARAFINDAN GÜNDEME GETİRİLDİ

Talebin hayata geçirilmesiyle bu pandemi şartlarında birçok emekli vatandaşımız rahatlamış olacak. Memur-Sen tarafından bir önceki toplu sözleşme de bu konu gündeme gelmişti. Fakat konu hakkında bir ilerleme kaydedilmemiş ve ağustos dönemine karar aksamıştı.

2500 TL İKRAMİYE + 350 TL ZAM AĞUSTOSTA GELEBİLİR

İntibak ödemeleri içinse şu an ön görülen tarih ağustos. Ağustos ayında tekrar toplu sözleşmelerin masaya yatırılması ve bu sefer intibak maaşlarına da yer verilmesi bekleniyor. Eğer bu durum gerçekleşirse emekliler yazın 2500TL ikramiye ve maaşlarına da 350 TL zam alacaktır.

TÜED DÜĞMEYE BASTI

Emeklilerimize umut verecek güzel haberse TÜED genel sekreteri Gazi Aykırı’dan geldi.

Türkiye Emekliler Derneği tarafından ilk defa gündeme getirilen bu konu içinde genel sekreter Gazi Aykırı oldukça umutlu olduklarını belirtti. Aykırı, emeklilerin intibak meselesini ilk gündeme getirdiklerini ve bugünden beri de takipçice olduklarını belirtti. 2000 öncesi emeklilerin nasıl intibak meselesi çözülmüşse 2000 sonrası emekliler içinde sorunun çözüleceğini aktardı.