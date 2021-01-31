180 Ay ve 240 Ay Vade Oranlarıyla Kurasız Şartsız Satılık Konutlar!

Toplu Konut İdaresi tarafından ülkemizin dört farklı şehrinde konut projeleri satışa çıkarıldı. 736 adet konutun satışa sunulacağı açıklandı.

Vatandaşlarımız yükselen kredi ve artan ev fiyatları nedeniyle öncesinden daha çok TOKİ evlerine yönelmeye başladı. Dört farklı şehirde yapılacak yüzlerce konut ise hem dar gelirli hem de orta gelirli aileler için olacak. Satışlar da ise hiçbir şekilde ön koşul aranmayacak ya da kura olmayacak.

Toplu Konut İdaresi tarafından açıklanan konutlar ise Şubat 2021 tarihi ile açıklanmış en son ve güncel satışları kapsamakta.

TOKİ yaptığı son dakika açıklamalarına göre şubat ayı için sadece dört farklı şehirde satış yapacak. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan satışlar ise en fazla Kırıkkale de olacak. Daha sonra başkent Ankara gelmekte.

Yine Toplu Konut İdaresi tarafından vatandaşlarımıza özel ödeme yöntemleri de sunulacak. Vatandaşlarımız kendilerine göre vade süresini ve ödemeyi belirleyebilecek. Güncel liste ve diğer ayrıntılar ise şu şekilde;

KURA ÇEKİLİŞİ OLMADAN KONUT ALIMI

Toplu Konut İdaresi tarafından satışa sunulan konutlarda ise ön koşul aranmıyor. Yani gelir grubu uyan her vatandaşımız başvuru yapabilecek.

Alt ve orta gelir vatandaşlarımız ikamet şartını yerine getirdiği sürece TOKİ ile ev sahibi olabilecekler. Başvurular tamamlandıktan sonra da hızlı bir şekilde alım işlemleriyle devam edilecek. Açık konut sistemi olduğu içinde kura çekili yapılmayacak.

Yine orta gelir grubuna ait olan vatandaşlarımız da başvuru yapabilir. Onlar içinde konut satışları olacak. Ayrıca orta gelir grubu vatandaşlarımız içinde ikamet koşulu da aranmayacak. TOKİ konut koşullarını sağlayan orta gelir mensubu vatandaşlarımız ikametgâh şartı olmaksızın başvuru yapabilecekler.

TOKİ'DEN UCUZ TAKSİTLİ KONUT SATIŞI

Toplu Konut İdaresi tarafından ise aşağıdaki dört şehrimizde belirtilen açık satışlar yer almaktadır.

Vatandaşlarımız listemizde yer alan konutlar içinse uzun vade imkanlarından yararlanabilir. 120 ay ila 240 ay vade oranları sunulmaktadır. Yine konuta göre ise vatandaşlarımızdan %10 ila %25 peşinat alınmaktadır.

Açık Konut Satış Listesi