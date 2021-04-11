164 Bin Aileye Ücretsiz Patates ve Soğan Dağıtımı Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vermiş olduğu talimat doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere üreticilerin elinde kalan stok fazlası soğan ve patatesler ihtiyacı olan ailelere dağıtımı yapılmaya başlandı. Yapılan sebze yardımları ile hem çiftçinin elinde kalan patates ve soğanların çürümeye terk edilmemesi adına hem de dar gelirli ailelerin Ramazan ayında daha rahat edebilmeleri adına belediyeler tarafından ihtiyacı olan aileler belirlenerek dağıtım yapılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu talimat doğrultusunda ihtiyacı olan ailelere Ramazan ayı için patates ve soğan dağıtımı yapılacak. Çiftçilere de destek olması amacı ile, satın alınan patates ve soğanlar tırlara yüklenerek ihtiyacı olan ailelere ulaşmak üzere yola çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreten çiftçiden direkt alımı yapılan patates ve soğanlar Ramazan ayı için ihtiyaç sahibi ailelere kullanılması üzere ücretsiz olarak dağıtım yapılmaya başlandı.

İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Ramazan ayı için, satın alınan patates ve soğanların 164 bin haneye dağıtılmasını planladıklarını ifade ederek, "Devletimizin, çiftçimizin ve yardıma muhtaç vatandaşımızın her zaman yanında olduğunun güzel bir göstergesi olan bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda patates ve soğan üreten Çiftçilere destek olmak maksadı ile ellerinde kalan stoklu sebzeler ihtiyacı olan ailelere dağıtılmak üzere yola çıktı. Niğde ve Nevşehir illerinden patates yüklenen 10 TIR’dan 4 tanesi İstanbul'la geldi. Diğer 6 TIR’ın ise yakın zamanda gelmesi bekleniyor. Patatesler ilk olarak, Adalar, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla ve Ümraniye'ye dağıtılmaya başlandı. 164 bin haneye dağıtılması planlanan sebzeler için İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek açıklama yaptı, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca İstanbulumuz'da belirlenen 164 bin haneye yardım yapılması planladı. İstanbul Valiliğimizin koordinasyonuyla, 39 İlçe Kaymakamlığımızın Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakıfları, bu yardımların ulaştırılacağı ihtiyaç sahibi ailelerimizi belirledi. İlimize gelen araçları Tuzla ilçemizde karşıladık" dedi.

İhtiyaç sahibi ailelere 10 kilo kuru soğan ve 20 kilo patates ulaştırılması planlanılıyor.