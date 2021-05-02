1500 Lira Maddi Destek Verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Detayları Açıkladı

Korona virüs salgınıyla mücadele uzun zamandır birçok cepheden devam ediyor. Sadece sağlık alanında değil aynı zamanda psikolojik ve ekonomik olarak da bu salgın herkesi etkiledi. 29 Nisan itibariyle ise Türkiye, tam kapanma sürecine girdi. 3 hafta boyunca devam edecek bu tam kapanma süreci ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Hemen ardından ise vatandaşlarımızın için peş peşe yardım destekleri açıkladı.

Zor günlerde birlik ve beraberlik devam ediyor. Dayanışmanın öneminin arttığı zorlu günlerde vatandaşlarımız için finansman destekleri de açıklanmaya devam ediliyor. Özellikle en büyük sıkıntılardan birini yaşayan esnaflara yönelik 1500 liralık destek yapılacak.

REKOR ARAMA GELDİ

1500 lira destek ve diğer pandemi destekleri açıklanır açıklanmaz vatandaşlarımızdan da rekor arama geldi. Vatandaşlar yeni pandemi yardımlarını, 1500 lira destek paketini ve esnaflara yapılacak diğer destekleri sorguluyor. Yeni pandemi desteklerine dair detaylar ise şu şekilde;

1500 LİRA FİNANSMAN DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni destekler de duyuruldu. Buna göre nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz uygulaması dahilinde prim desteği alamayan yemek sektörü işletmelerine destek verilecek. Bu sektördeki çalışanların primleri devlet tarafından karşılanacak. Aynı zamanda esnafa da kişi başı 1500 lira destek verilecek.

Yani kafe, restoran ve lokanta çalışanları ve sahipleri bu desteklerden yararlanabilecek.

1500 LİRA PANDEMİ DESTEĞİNE BAŞVURULAR NASIL GERÇEKLEŞİR?

1500 lira olarak verilecek finansman desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını Ticaret Bakanlığı sayfasından gerçekleştirebilecekler. İşletme sahipleri ya da sektör çalışanları bir önceki destek de olduğu gibi e-devlet üzerinden başvuruda bulunacaklar. Vatandaşlarımız T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilirler. Şifresi olmayan vatandaşlar da PTT şubelerinden şifrelerini talep edebilirler.

DESTEK KOŞULLAR NELER? KİMLER YARARLANABİLİR?

1500 lira olarak verilecek pandemi nakit desteğinden ise aşağıdaki koşulları sağlayan vatandaşlar yararlanabilecek.

Buna göre vatandaşların ücret izin uygulaması kapsamında hali hazırda sigorta primde isteğinden faydalanmıyor olması gerek

Lokanta, kafe ya da restoran gibi sektörle alakalı işyerlerinde çalışıyor olmak

Bu koşulları sağlayan vatandaşlarımız 1500 TL destek ödemesinden yararlanabilir. Daha önce başvuru yapmış vatandaşlara otomatik ödeme yapılıp yapılmayacağı ise açıklanmadı.

ÖDEMELER HESAPLARA NE ZAMAN YATAR?

Başvuru yapan vatandaşlarımızın ödemeleri nisan ve mayıs aylarında devam edecek. Bu iki ay boyunca ayrıca sektör çalışanları normalleşme ve izin süresi dahilinde sigorta desteğinden de faydalanmaya devam edecek.

LOKANTALIN ÇALIŞMA SAATLERİ NELER? 16 MAYIS 2021 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ

Tam kapanma sürecinde tüm sektörün paket servis olarak çalışılmasına karar verildi. Bununla birlikte restoran, kafe ve lokantalar da paket servis olarak hizmet vermeye devam ediyor. 16 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek bu uygulamada işletmeler hafta için 07:00 ila 19:00 arası gel-al ve paket servis hizmeti vermekte. 19:00’dan sonra ise sahura kadar paket servis devam ediyor.

Hafta sonları ise işletmeler sabah saat 10:00’dan sahur vaktine kadar paket servis hizmeti veriyor. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza verilecek 1500 liralık destek de onları bir nebze rahatlatacaktır.