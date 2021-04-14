15 Nisan Günü Merkez Bankası’nın Kararı Ne Olacak? Piyasalar Nasıl Etkilenecek?

15 Nisan Perşembe günü Merkez Bankası ilk defa yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığından toplanacak. Piyasalar ise bu toplantıya odaklanmış durumda. Peki sonuç ne olacak? Merkez Bankası tarafından alınan karar piyasaları ve en önemlisi dolar kurunu nasıl etkileyecek? İşte detaylar ve uzman yorumları haberimizde.

PİYASALAR NEFESİNİ TUTTU

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın artık her aylık faiz toplantısı piyasaları derinden etkiler oldu. Dolar kuru yükseldikçe piyasalar yüzünü Merkez Bankası’na dönmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı ile gelen ekonomik yönetimdeki üst düzey değişiklikler ise yeni bir sayfa olarak okunmuştu. Bu nedenle yeni Ekonomi Bakanı Lütfi Elvan ve o zamanki MB başkanı Naci Ağbal tarafından atılacak adımlar büyük önem kazanmıştı. Naci Ağbal ise yönetime geldiği ilk andan itibaren sıkı para politikasını takip etmiş faizleri yükseltmişti. Fakat bundan önemlisi artık Merkez Bankası’nın tutumunun değiştiğini, istikrar ve güvenin tekrardan geleceği haberini piyasalara vermişti. En çok da bu adımları görmek isteyen piyasalar bu nedenle her Merkez Bankası kararında nefes tutmuş ve ana odaklanmıştı.

Yeni Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu göreve gelince ise piyasalar sarsıldı. Yeni gelen başkanın bu yapısal reformları izleyip izlemeyeceği, sıkı para politikasına devam edip etmeyeceği tartışma konusu oldu. Fakat yeni Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’da bu politikalara sabit kalacağını açıklamıştı. Fakat piyasalar için artık söylemler yetersiz kalıyor. Yeni Başkan Kavcıoğlu’nun bu sözlerindeki samimiyeti perşembe günkü toplantıda göstermesi bekleniyor. Bu yüzden bir kez daha piyasalar yeni başkan tarafından alınacak karara odaklandı.

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ SABİT TUTARSA NE OLUR?

Yeni Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu önderliğinde toplanacak nisan ayı toplantısında piyasa beklentisi faizlerin sabit kalması yönünde. Şahap Kavcıoğlu tarafından göreve gelindikten kısa bir süre sonra bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklamada Kavcıoğlu faiz indirimi gibi beklentilerin ön yargı olduğunun altını çizmişti. Piyasalarda da bu sefer sabit faiz beklentisi oluştu. Eğer beklenildiği gibi yeni başkan faizleri sabit tutarsa uzmanların büyük bir kısmı kurda bir yükseliş beklemiyor. Fakat uzmanların bir kısmı da bu görüşe katılmıyor. Bazı uzmanlara göre ise birkaç gün önce açıklanan işsizlik rakamları ve ramazan ayında artması beklenen gıda enflasyon oranları nedeniyle kur dolaylı yoldan da yükselişe geçebilir.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Perşembe günkü yapılacak toplantıda eğer Merkez Bankasından faiz kararı çıkarsa bu piyasalarda şok etkisi yaratacaktır. Mart ayı toplantısında zaten halihazır da beklenmedik bir faiz kararı gelmişti. Piyasalara beklenenden yüksek verilen bu faiz kararı dolar kurunu aslında derinden sarsmıştı. Fakat bu yüksek faiz kararı sonucu Ağbal’ın koltuğu sallantı da mı soruları yükseldiği için dolar kuruna yansımasını hemen görememiştik. Ağbal da görevden alınınca bu faiz kararı kurda istenilen etkiyi yaratmakta fiilen başarısız oldu. Fakat o şüpheli durumda bile dolar kuru hızla düşmeye devam etmişti. Eğer Başkan Kavcıoğlu tarafından düşükte olsa bile faiz beklentisi gelirse dolar kuru düşüş eğilimine girecektir. Çünkü piyasalar Kavcıoğlu’nun faizleri sabit tutmasını bekliyor. Hatta piyasanın bir kısmında faiz düşer mi korkusu bile mevcut.

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DÜŞÜRÜRSE NE OLUR?

Merkez Bankası tarafından faizler düşüreceğine dair gelen yanlış anlaşılmalar bile dolar kurunun yükselmesine neden olmuştu. Merkez Bankası’nın para sıkılaştırma politikasını terk edeceğine dair verilecek bir görüntü piyasalarda anında istikrar, güven ve şeffaflığı sorgulatacaktır. Bu nedenle uzmanlara göre faiz düşüşü gibi bir karar gelirse dolar kurunda önlenemez çıkışlar oldukça ihtimal.

DÜNYA GENELİNDE TAHMİNLER ART ARDA GELDİ

Sadece yerli uzmanlar tarafından değil küresel anlamda da uzmanlar Merkez Bankası’nın nisan ayına dair faiz kararı için tahminlerini paylaştı. Gözler Merkez Bankası’nın yeni kararındayken unicredit tarafından bir yorum geldi.

Unicredit daha önce Merkez Bankası için faiz indirimi olabilir demişti. Fakat bu yorumunu kurum faizlerin sabit tutulacağı yönünde değiştirdi. Unicredit mayıs ayı içinde enflasyon oranlarının %18 üzerinde olmasını bekliyor.