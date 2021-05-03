15 Milyon Kişiyi İlgilendiriyor! Emekli ve Ölüm Aylığı İkramiyesi Kaç TL ?

Tam kapanma sürecinde denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde kamuda çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel de dâhil olmak üzere toplamda 4 milyon 100 bin çalışanın maaşları 10 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzası ile genelgeye göre sözleşmeli personel, işçi ve diğer personelin maaşları da aynı tarihte hesaplarda olacak. . Emeklilere, Ramazan Bayramı öncesinde üç yılın ardından ilk kez 1.100 TL olarak zamlı ödenecek emekli ikramiyelerine ilişkin takvimin ise hafta içinde netleşmesi bekleniyor. İkramiyeleri 12 Mayıs'tan denk gelen arifeden önce ödenmesi bekleniliyor. Milyonlarca kişinin alacak olduğu ikramiye tutarları ve detayları haberimizde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada memur maaşlarının erken ödeneceğini ve 10 Mayıs tarihinde maaşların hesaplara yatırılacağını açıklamıştı. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele zamanında ödenmesi sağlanacak. Ödenecek olan aylıklar yasal kesintiler yapılmak sureti ile hesaplanacak. Aylıklardan yapılmış olan kesintiler önceki aylarda ki gibi yasal süresinde gönderilecek. Aksama olmaması için ilgili birimler tarafından bütün tedbirlerin alınması uyarısı yapıldı. Emeklilere, Ramazan Bayramı öncesinde üç yılın ardından ilk kez 1.100 TL olarak zamlı ödenecek emekli ikramiyelerine ilişkin takvimin ise hafta içinde netleşmesi bekleniyor. İkramiyeleri 12 Mayıs'tan denk gelen arifeden önce ödenmesi bekleniliyor. Bu kapsamda emekli kişiler 1.100 lira, ölüm aylığı alan kişiler (yüzde 75) 825 TL, ölüm aylığı alan kişiler (yüzde 50) 550 TL alacak. Yeni emeklilerin ikramiyesi ise aylıklarının bağlandığı tarihte hesaplarına yatırılacak.

Kurban Bayramı İkramiyesi

Emekli kişilere 23-24 Temmuz tarihine denk gelen Kurban Bayramı öncesinde de tekrar bin 100 liralık bayram ikramiyesini alacak. Emeklilerin sayısı ise dosya bazında hesaplandığında 12.5 milyon kişiyi buluyor.