13,5 Milyar Dolar Kaybetti: Artık Dünyanın En Zengini O Değil!

Tesla ve SpaceX’in kurucusu ve aynı zamanda CEO’su Elon Musk, sadece sosyal medyadaki spekülatif çıkışlarıyla değil, aynı zamanda inanılmaz bir şekilde artan servetiyle de gündemde. Tesla’nın hisse fiyatlarının yükselmesinin ardından serveti 185 milyar dolara ulaşan Musk, dünyanın en zenginleri listesinde birinci sıraya çıkmıştı. Şirketin hisse fiyatlarındaki gerilemenin ardından Musk bu ünvanını kaybetti.

Jeff Bezos tekrar zirvede

Tesla hisselerinde sert düşüş

Uzun bir süredir dünyanın en zenginleri sıralamasında birinci olan Amazon kurucusu Jeff Bezos, Musk’a geçildikten sonra 2. sıraya gerilemişti. Elon Musk’ın servetinin 13,5 milyar dolar erimesinin ardından Bezos tekrar dünyanın en zengin ismi oldu. Bezos’un serveti 182 milyar dolarlık düzeyini koruyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisseleri bu pazartesi günü yüzde 8 oranında düştü ve son birkaç ayın en ciddi düşüşünü yaşadı. Tesla’nın en büyük hissedarı olan Elon Musk, yüzde 8’lik kayıpla 13 milyar dolardan fazla kaybetti. Musk, dünyanın en zengin ismi olduğu haberini, “Çok garip, neyse işe dönüyorum” diyerek paylaşmıştı.