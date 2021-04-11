13.1 Milyon Vatandaşa Müjdeli Haber! O Tarihte Hesaplara 1000 Lira Bayram İkramiyesi Yatacak

Ülkemizde yaklaşık olarak 13.1 milyon emekli vatandaş bulunmaktadır. Bunların 8.2 milyonu işçi, 2.6 milyonu Bağ-Kur, 2.3 milyonu da memur emeklisidir. Bu vatandaşlara bayramlarda belirli miktarlarda ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte, emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını, ne kadar yatacağını merak etmeye başladı.

RAMAZAN BAYRAMI NE KADAR SÜRECEK?

Bu yıl, ilk günü 13 Mayıs tarihine denk gelen Ramazan Bayramı’nın idari izin kararıyla 3.5 gün sürmesi bekleniyor. İkramiye ödemelerinin de bayram tatili başlamadan önce hesaplara yatırılacağı açıklandı. BSSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödeneceği öngörülüyor.

EMEKLİ RAMAZAN İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?

Emekli olan vatandaşlara, ilk olarak 2018 yılında ikramiye ödemesi yapılmaya başladı. Bugüne kadar, SGK tarafından emekli vatandaşlara verilen ikramiye tutarı 64.2 milyar lira olarak kaydedildi. Geçtiğimiz sene 22 milyar lirayı aşkın bir ödeme yapılmıştı. Son üç dönemde, her bayramda 1000’er lira olarak yatırılan ikramiye ödemelerinin bu sene zamlanması bekleniyordu. Vatandaşlar, kıt kanaat geçindikleri ve uzun zamandır ikramiye ödemelerine zam yapılmadığı için zam talep etmişti. Ancak ne yazık ki 2021 yılında da Ramazan Bayramı ikramiyesi 1000 lira olarak hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ RAMAZAN İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2021?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklama ile birlikte, Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ödeme tarihi de belli oldu. Söz konusu ödemeler, Ramazan Bayramı başlamadan bir hafta önce yani 6 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bu sene 20 Temmuz’da kutlanmaya başlanacak olan Kurban Bayramı’na ilişkin ikramiyelerin de 12-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor. Bayram ikramiyesi verilmesinin yanı sıra; Temmuz ayında, emekli olan vatandaşların aylıklarına son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam yapılacak.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLİR Mİ?

Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihten önce emekli olan vatandaşlar, ikramiye ödemesi alabilecek. Örnek vermek gerekirse; 1 Mayıs’ta emekli olan bir vatandaş, bu yıl hem Ramazan hem Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecek. Emekli olan vatandaşların vefat etmesi durumunda, kişinin hak sahibi olan yakınları bu ikramiyeleri temin edebilecek. Hem eş hem çocuk, hisseleri oranında ikramiyeden pay alabilecek.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİR?

Söz konusu ikramiyeden yalnızca emekliler değil pek çok vatandaş yararlanabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan bilgilere göre bu kişiler de bayramda ikramiye alabilecek;

Geçici köy korucuları

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Ölüm aylığı alan vatandaşlar

Şampiyon sporcular

Şehit yakını ve gaziler

Şeref aylığı alan vatandaşlar

Terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile yine terörden dolayı hayatını kaybedenlerin hak sahipleri

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

HACİZ KONULAMAYACAK

Emekli vatandaşlara nafaka ve SGK borcu dışında haciz gelmesi durumunda, emeklilerin emekli aylıklarına ve emekli bayram ikramiyelerine haciz konulamayacak. Yani kişiler ne olursa olsun aylıklarını da bayram ikramiyelerini de almaya devam edebilecek.

9 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI

Vatandaşlara maddi olarak ilaç gibi gelecek olan bir diğer ödeme olan Mart ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yaptığı duyurunun ardından vatandaşların hesabına yatırılmaya başlandı. Yapılan duyuruda, bu desteği almaya hak kazanan ve İBAN numarası sistemde kayıtlı olan kişilerin ödemelerinin banka hesaplarına aktarılacağı, İBAN bilgisi olmayan kişilerin ödemelerinin de PTT aracılığı ile verileceği belirtildi. Nakdi ücret desteğinden yararlanan yaklaşık 2.5 milyon kişiye toplam 9 milyar lira ödeme yapıldığı açıklandı.