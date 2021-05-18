1300 TL verilecek! Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti!

Sosyal ve Ekonomik Yardım hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine müracaat edip dilekçe doldurarak gerçekleştirebilirler. Başvurular aynı zamanda e-devlet aracılığı ile internet üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir. Yapılan başvurular kişinin sosyal ve ekonomik durumu değerlendirilerek önceden belirlenmiş şartlara uyum sağlanması halinde destek ödemesi yapılmaktadır. Peki Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden faydalanabilmenin şartları nelerdir? Nasıl Başvuru Yapılır? İşte konuya ilişkin tüm detaylar.

Finansal ve psikolojik her anlamda desteğe ihtiyacı olan ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak ve eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli ortamı sunmakta zorlanan kişiler için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli desteklerde bulunuyor. Bu kişilerin çocuklarının ailelerinden ayrı kalmalarının önüne geçebilmek adına yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri kapsamında 1300 Türk lirası ödeme ve aileye psiko- sosyal destek sağlanıyor. Belirtilen şartlara uygun olan kişilerin başvuru yapmaları ve onaylanmaları halinde gerekli destekler sağlanmakta ve sağlanan destekler memur maaşı artışına paralel olarak değişkenlik göstermektedir. E-devlet başvuru ekranında Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri için ‘çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta ve yaşam koşulları hususunda güçlük çeken ailelere kendilerini idare edebilecek duruma ulaşıncaya dek sağlanacak bir hizmet’ olduğu açıklaması yer alıyor. Yapılan destekler sonrasında temel ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlük çekilen çocukların durumu 3 aylık periyotlarda takip edilmekte ve hizmetlerin sürdürülmesi ve kesilmesine ilişkin karar verilmekte.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİNDEN NASIL YARARLANILIR?

E-devlet SED Başvurusu

Belirtilen hizmetten faydalanmak için e-devlet kapısını kullanacak kişilerin e-devlet şifrelerine sahip olmaları gerekmektedir. Eğer e-devlet şifreniz mevcut değil ise en yakın PTT şubesine başvurarak şifrenizi alabilirsiniz. E-devlet hizmetlerine ulaşmak için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden kendinize ait kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru linki aracılığı ile e-devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sağladığı hizmetler arasından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü SED Başvurusu

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetlerine yukarıda belirtilen kurumlar aracılığı ile başvurmak isteyen kişiler şahsen bu kurumlara müracaat ederek konuya ilişkin dilekçe doldurabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI

Belirtilen hizmetlerden faydalanılabilmesi için bir takım ön koşullar belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki koşulları sağlayan çocuklar için aileler bu yardımlardan yararlanabilirler;

Haklarında bakım tedbiri kararı verilmiş ve sosyal hizmet kuruluşlarında bakımı sürdürülen

Destek olunması halinde yakınlarının bakımına verilecek olan çocuklara,

Finansal imkanların yetersizliği sebebi ile ailenin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı ve eğitimini sürdürmesine engel teşkil eden, haklarında korunma kararı verilmesi olası olan çocuklara,

Haklarında bakım kararı verilmiş fakat reşit duruma gelmiş olarak koruyucu aile veya hizmet kuruluşlarından ayrılan, iş ve meslek öğrenim kurslarında eğitimi sürmekte olan veya işsiz kalmaları halinde bakıma ihtiyaç duyacak olan genç vatandaşlara,

Ailesi bir kaza, hastalık veya doğal afet sebebi ile vefat etmiş olan ve yükümlülüğündeki kişilerin bakımlarını sürdürmekte yeterli imkanlara sahip olmayan kişilere, bu kişilerin çocuklarına ve hayati ameliyat ihtiyacı ve tehlikesi bulunan yakınları olan kişilere,

Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Sağlanmaktadır.