130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası

TÜRKİYE'nin ilk 500 şirketi arasındaki AGT Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş., ekonomik açıdan zor günlerin yaşandığı dönemde, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 120 milyon Euro yatırımla ikinci fabrikasını açmaya hazırlanıyor. Şirket ayrıca 10 milyon Euro yatırımla, yılda 5 megawatt (MW) elektrik enerji üretebilecek biyokütle enerji santrali kuruyor.Antalya'da 1984 yılında kurulan ve bugün Antalya OSB'de ağaç bazlı ürün sektöründe 300 bin metrekarelik fabrikasında yıllık 500 bin metreküp üretim kapasitesine sahip AGT Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş., ekonomik kriz ortamında büyük bir yatırıma imza atıyor. MDF, MDF laminant parke, panel ve profil ürünleriyle hem iç piyasada, hem de yurt dışında sektörünün en büyükleri arasında yer alan firma, üretiminin yüzde 45'ini ihraç ediyor. İhracattan elde ettiği güçle, ekonomik krizi fırsata çeviren AGT, önümüzdeki yıl üçüncü çeyrekte hizmete girecek iki büyük yatırıma başladı. Firmanın toplamda 130 milyon Euro yatırımla, ikinci MDF fabrikasıyla birlikte biyokütle enerji üretim tesisi hizmete girecek.LAMİNANT PARKEDE DÜNYA ÜRETİMİNİN YÜZDE 4'ÜNÜ HEDEFLİYORAGT İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Güven, AGT'nin 2014 yılındaki ilk MDF yatırımıyla sektörde ciddi bir yere sahip olduğunu, bugün itibariyle MDF panel ve laminant parkede Türkiye'de önemli pazar payı olduğunu söyledi. Bu seneki 27 milyon metrekarelik laminant parke üretimiyle AGT'nin Türkiye laminant parke pazarında yüzde 25'lik pazar payına ulaştığını ifade eden Onur Güven, dünyada toplam 1 milyar metrekare olan üretimin yüzde 2.7'sine sahip olduklarını kaydetti. Güven, yeni yatırımla 2019-2020 yıllarında 40 milyon metrekare, yani dünyanın yaklaşık yüzde 4'üne yaklaşmayı hedeflediklerini açıkladı.İHRACAT ORANI YÜZDE 45, KATMA DEĞERLİ ÜRÜN ORANI YÜZDE 98İhracat oranının sektör ortalamalarının ciddi manada üzerinde olduğunu belirten Onur Güven, “Bu da bize bir avantaj sağlıyor. Yani sektörde bu ortalama yaklaşık yüzde 15 iken, bizim ihracat oranımız yüzde 45'ler civarında. Hem ihracat, hem iç piyasayı dengeli şekilde götürüyoruz. Biz AGT olarak katma değerli ürün satışında da çok ciddi mesafe kaydettik. Bu yine sektörde yüzde 70 iken, AGT'nin katma değerli ürün oranı yüzde 98 seviyelerinde. Katma değerli üretimlerimiz ve geliştirilen yeni ürünlerimiz vesilesiyle de ciddi ihracat imkanı buluyoruz" diye konuştu.AR-GE VE ENDÜSTRİ 4.0Fabrikada iyi donanımlı ve gelişmiş Ar-Ge merkezine sahip olduklarını da belirten Güven, “Sektörde bu boyutta Ar-Ge merkezi olan öncü firmayız. Sadece Ar-Ge merkezinde 21 uzman çalışanımız var ve geliştirdiğimiz birçok patentimiz mevcut. İnovasyon ve dijitalleşme alanında da ciddi projeler gerçekleştirdik. Dijitalleşme kapsamında iki senedir çalışmalarına devam ettiğimiz endüstri 4.0, yapay zeka, sanal gerçeklik ve dijital platform uygulamalarını süratle hayata geçirmekteyiz. Dijitalleşme bize hem kalite, hem verimlilik, hem de maliyet ve karlılık alanlarında ciddi avantajlar sağlıyor" dedi.120 MİLYON EURO'LUK İKİNCİ FABRİKAGüven, iç piyasa ve ihracattan gelen talepler doğrultusunda bu yıl başında ikinci MDF fabrika yatırımına başladıklarını söyledi. Yaklaşık 120 milyon Euro'luk çok ciddi bir yatırım olduğunu kaydeden Güven, “Üretimimizi ikiye katlayacağız, yani şu an senelik 500 bin metrekarelik MDF üretiyoruz. Bir o kadar daha ikinci yatırımla üretilecek. Hem iç piyasa, hem ihracatta mevcut pazarlarımızı büyüteceğiz, hem de yeni pazarlara açılacağız. AGT'nin yurt dışında bilinirliği, marka değeri de hakikaten çok iyi seviyelere çıkıyor. Şu an zaten makinelerin siparişini verdik, üretiliyor. Bu yıl kasım-aralık aylarında Antalya'ya fabrikamıza gelmeye başlayacak ve 7-8 aylık montaj süresinden sonra eylül ayında devreye alacağız" diye konuştu.KRİZ İHRACATLA FIRSATA DÖNÜŞÜYORDünyada ve Türkiye'de ekonomik açıdan sürekli değişimlerin, gelişmelerin yaşandığı bir dönem olduğuna dikkati çeken Onur Güven, “Hem Türkiye, hem dünyadaki bu değişimler, gelişmelere göre de kendi aksiyonlarımızı alıyoruz, planlarımızı yapıyoruz. Baktığımızda aslında bu zor ve kriz dönemleri bir fırsat haline dönüşebiliyor. Yani krizde ortaya çıkan fırsat ve imkanları değerlendirerek ihracata dayalı yatırımımızla AGT olarak bu süreçten büyüyerek çıkacağımıza inanıyoruz. Bu yatırımımızın istihdam ve dış ticaret dengesi açısından hem Antalya'ya, hem bölgemize, hem de Türkiyemize katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.İKİNCİ FABRİKAYLA 3 MİLYAR TL CİRO, İLK 100 HEDEFİAGT'nin ihracatının yüksek olmasının AGT'nin dış ticaret dengesinin olumlu yönde gelişmesini sağladığını aktaran Güven, 2017 yılında 914 milyon TL olan ciroyu ise bu yıl 1.3 milyar TL'ye yakın gerçekleştireceklerini kaydetti. Gelecek yıl ikinci fabrikanın devreye girmesiyle bu cironun 3 milyar TL'ye yakın bir miktara ulaşacağını belirten Onur Güven, “Geçen sene ilk 500 sıralamasında 162'nci sıradaydık. İkinci MDF yatırımıyla muhtemelen ilk 100'ün içinde olmayı hedefliyoruz. İhracat sıralamasında ilk 1000 içerisinde şu an 170'inci sıradayız, yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ihracatımız var ki; ciddi bir rakam. Bu ihracat rakamıyla sektörde en yüksek ihracat yapan firmalardan biriyiz" diye konuştu.ATIKLAR ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞECEKTesislerinde ciddi bir yatırımla elektrostatik filtre sistemi kullanarak emisyonları sıfıra indirmek üzere olduklarını da belirten Güven, “Çevreye çok hassas ve duyarlıyız. Fabrika atıklarından da yararlanarak yaklaşık 10 milyon euro yatırımla yılda 145 bin ton biyokütlenin yakılacağı 5 mw'lık elektrik üretim santrali kuruyoruz. Hammadde atıklarımız olan kabuklardan elektik enerjisi üreteceğiz. Yani kendi elektrik ihtiyacımızın bir kısmını da kendimiz üretmiş olacağız. Tabi bu da bize verimlilik, maliyet ve kaynak kullanımı açısından ciddi bir avantaj sağlıyor. Ayrıca insana da çok önem veriyoruz. İnsan kaynaklarını insan kıymetleri olarak görüyoruz" dedi.

