13 Milyon Emeklinin beklediği haber geldi! En az 3200 TL ödeme yapılacak!

Emeklilere büyük müjde! Bağ-kur ve SSK'lı SGK emekli maaşı Temmuz ayında en az gelecek zam tutarı belli oldu. 13 Milyon emeklinin merakla beklediği haber geldi. Temmuz ayında SGK emeklileri yapılacak zam maaşları oldukça etkileyecek.

Emeklilere en az Yüzde 5.46 zam!

Pandemi döneminde 1500 TL en az emekli maaşı ve yılda iki kere Ocak ve Temmuz olmak üzere zam alan Emekliler Temmuz'da güzel günler bekliyor. Emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacakları belli oldu.

Tüik bugün açıkladığı enflasyon oranlarına göre 1.67 gelen enflasyon artışı, Ocak'ta 1.67, Şubatta 0,91 ve Martta 1.08 olmuştu. Emekliler şimdiden 5.46 zammı garantiledi!

En düşük memur emekli maaşı 3200 TL oldu!

Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları gelmeden son 4 ayda oluşan 5.46'lık zam oranına göre en düşük Emekli maaşı 1900 TL çıktı.

2000 Yılından önce emekli olan SSK'da en düşük maaş 2500 TL oldu!

Memur emeklisi ise en düşük 3200 TL zammı kapmış oldu.

Emekli Maaşı 2021 ne kadar oldu?

Emekli maaşları en düşük 1900 TL ile 3200 TL arasında oldu. Daha Mayıs ve Haziran ayı zamları geldikçe Emekli maaşları artacak.