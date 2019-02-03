12 yıldır limanın yönetildiği konteyneri, yeni yönetim binasının üzerine koydurttu

TÜRKİYE'nin en büyük konteyner limanı olan Asyaport, Tekirdağ'da tamamlanan 5 katlı cam tasarım yönetim binasını hizmete açtı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, kendisi için özel olduğunu söylediği 12 yıldır limanın yönetildiği konteyneri ise binanın çatısına koydurttu.Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olma özelliğine sahip Barbaros Mahallesi'ndeki Asyaport Limanı, modern yönetim binasına kavuştu. Asyaport, 5 katlı cam kaplama hizmet binasını hizmete aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer 12 yıldır yönetim binası olarak kullanılan konteyneri de yeni binanın çatısına koydurdu. Binanın kademeli olarak hizmete girdiğini ifade eden Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, "Modern binamız kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Medlog ve MSC firmalarının bazı operasyonel bölümlerini İstanbul’dan buraya kaydırıyoruz. Burada dokümantasyon, pazarlama ve muhasebe alanlarında 200 kişilik bir kadro yaratılacak. Bu kadronun bir kısmı İstanbul’dan yine büyük bir kısmı da Tekirdağ’dan olacak" dedi.Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, 12 yıldır limanın küçük bir konteynerden yönetildiğini ve kendisi için özel olan bu konteynerin yeni binanın üzerine vinçle taşıtıp sabitlediklerini de sözlerine ekledi.

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