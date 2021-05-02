1100 TL Nakit Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? E Devlet Başvuru Ekranı

1100 TL nakit yardım başvuru nedir nasıl yapılır? Vatandaşlarımızın beklediği müjde geldi! Son dakika haberlerine göre salgın döneminde vatandaşlarımıza bir yardım daha gelecek. Son dakika açıklanan habere göre vatandaşlara 1100 TL nakit desteği verilecek. Salgın kapsamında verilecek bu yardım Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıkladı. Peki bu yardıma nasıl ve nereden başvurulur? İşte adım adım e-devlet başvurusu ayrıntıları haberimizde.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANDI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığından kabine toplantısı gerçekleştirilmişti. Kabine toplantısı sonrasında tüm Türkiye’de ilk defa geçerli olacak 17 günlük kapanma süreci kararı alındı. Bu tam kapanma sürecini ise vatandaşlarımız ilk defa tecrübe edecekler. Bu zorlu zamanda ise muaf olan meslekler haricinde birçok vatandaşımız çalışamayacak. Esnaflar dükkân açamayacak. Birçok vatandaşımız bu zorlu günlerde mağdur olmaktan korkuyordu. Vatandaşın gözü kulağı ise gelecek yardımlardaydı. Fakat beklenen de oldu müjdeli haberler peş peşe geldi.

Gelen müjde ise bizzat CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Memur, emekli ve esnaf vatandaşlarımız olmak üzere milyonları ilgilendiriyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte binlerce memur da maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyordu. Tüm bu sorular ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yanıtlandı. İşte o müjdeli haberler;

ENSAFA BİR DESTEK DAHA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce esnaflarımız için aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 – 500 arasında kira desteği verildiğini hatırlattı. Daha sonra da o müjdeli haberi paylaştı. Bu desteklerin bir ay daha uzatıldığını duyurdu. Yani esnaf vatandaşlarımız bir ay da boyunca gelir ve kira desteklerinden faydalanacaklar.

1100 TL PANDEMİ YARDIMLARI BAŞLADI

Korona virüs salgını başladığında devletimiz tarafından vatandaşlarımıza bin liralık pandemi desteği yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen müjdeye göre ihtiyaç sahibi haneler için bu yardım tekrardan başlatılacak. Üstelik bu sefer vatandaşlara 1000 lira değil 1100 TL yardım desteği sunulacak. Bu haberden sonra da milyonlarca vatandaşımız pandemi destek başvurularının nereden yapılacağını ve başvuru koşullarını araştırmaya başladı.

1100 TL PANDEMİ DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Pandemi Sosyal Destek kapsamında Faz-3 başvuruları başladı. Koşulları sağlayan vatandaşlar T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre E-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler.

Vatandaşlarımızın yaptığı başvurular kişi bazlı değil hane bazına göre değerlendirilecek. Aynı zamanda aynı haneden sadece bir kişinin başvurusu dikkate alınacak. Verilecek bu pandemi desteğinden ise aşağıdaki gruba giren vatandaşlarımız yararlanamayacak;

4/A maddesindeki kamu işçileri

4/C maddesindeki memurlar

SGK tarafından aylık alan emekliler

İŞKUR işsizlik ödeneğinden yararlananlar

İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar

PANDEMİ DESTEK YARDIMI SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlarımız daha önce 1000 liralık pandemi başvurusunu da E-devlet üzerinden gerçekleştirmişlerdir. Bu sefer aynı adımlar izlenerek 1100 TL nakit desteği başvurusu yapılabilir. Öncelikle vatandaşlarımızın E-devlet hesaplarına giriş yapması gerekir. E-devlet hesabı olmayan vatandaşlar PTT şubelerinden alabilirler.

Daha sonra vatandaşlarımızın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından 3.faz desteklerine tıklaması ve formu doldurması yeterlidir.

Sorgulamalar da aynı sayfadan “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” bölümünden yapılmaktadır.

MEMUR MAAŞLARI HESAPLARA YATIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zaman ülkemizdeki binlerce memur çalışanını ilgilendirecek haberi de paylaştı. Memur maaşlarının 10 Mayıs itibariyle hesaplara yatacağını duyurdu.

DEVLETTEN 3 YIL ÖDEMESİZ FAİZSİZ DESTEK

Aynı zamanda şartları taşıyan küçük işletmelere 3 Mayıs tarihinden itibaren kredi desteği de verilecek. KOSGEB aracılığıyla ise esnaflarımız başvurularını yapabilirler.

Mikro işletmelere 30 bin liraya, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar 3 yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sunulacak.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen son müjde ise işten çıkarma yasağı ile ilgili oldu. pandemi döneminin başlamasıyla vatandaşlarımızın işlerini kaybetmemesi için işten çıkarma yasağı başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı kararı ile de bu yasak bir ay daha uzatıldı.