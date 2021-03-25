1000 TL Pandemi Desteği İçin Son Başvurular! Yardım Alamayan Herkese 1000 Lira Verilecek

Yavaş yavaş normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte vatandaşlar ekonomik olarak toparlanmaya başladı. Ancak vaka sayılarının tekrar artması nedeniyle çoğu ilde koronavirüs önlemleri yeniden sıkılaştırıldı ve esnaflar yine dükkan kapatmak zorunda kaldı. Esnafların yanı sıra pek çok vatandaş işsiz kaldı. Maddi olarak zor durumda olan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların yardımına devlet koştu.

Pandemi döneminin ilk zamanlarında oluşturduğu pandemi destekleri, faizsiz ve düşük faizli kredi kampanyaları ile vatandaşlara son derece destek olan devlet yine benzer şekilde kampanyalar oluşturmaya başladı. Bunların yanı sıra emekli, çalışan, çalışmayan, kadın, erkek, yaşlı, genç herkesin yararlanabileceği pandemiyardımları da vermeye başladı. Bu kapsamda vatandaşlara adeta can suyu olan 1000 TL Pandemi Destek Ödemesi çok sayıda talep aldı.

Koronavirüs vakalarının artmaya başladığı ilk günlerden beri ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen pandemi sosyal desteğinden milyonlarca vatandaş yararlandı. Diğer maddi yardımlara kıyasla daha az şart koşulan bu desteğin başvuruları hala alınıyor. Bu yardıma “nasıl olsa bana çıkmaz” diyerek başvuru yapmamazlık yapmayın çünkü neredeyse başvuru yapan her vatandaşa çıkıyor.

PANDEMİ DESTEĞİ İÇİN SON ÇAĞRI

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile verilen nakdi ücret desteği, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının son kez mart ayında verileceğini açıklamıştı. Vatandaşlar da 1000 TL pandemi sosyal desteğinin de bu ay sona erip ermeyeceğini merak ediyor. Kulislerde dolaşan dedikodulara göre pandemi sosyal desteği önümüzdeki aylardan itibaren bitebilir. Bu nedenle başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun.

1000 TL PANDEMİ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor durumda olan ve maddi desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara verilen 1000 liralık pandemi sosyal yardımından yararlanmak için Aile Bakanlığı tarafından belirlenen şartların karşılanması gerekmektedir. Söz konusu yardım kişi başı değil hane başına 1000 lira olarak verilecektir yani aynı hanede yaşayan 2 vatandaş 1000’er lira alamayacaktır. Bu yardımdan kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR’un Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği alan vatandaşlar ve 1. ve 2.fazda 1000 TL nakdi destek almış olanlar yararlanamayacaktır.

Bu kişilerin dışında başvuru yapan herkese maddi destek verilecektir ancak başvuru esnasında sisteme verdiğiniz bilgilerin tamamen doğru olması gerekmektedir. Sistemde size ait tüm bilgiler kayıtlıdır. Bu nedenle, yanlış beyan verdiğinizde sistemde çelişki ortaya çıkacak ve bu yardımdan yararlanma hakkınızı kaybedeceksiniz.

1000 TL PANDEMİ DESTEĞİ SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi sosyal desteğinde önemli bir değişiklik yapıldığını açıkladı. Bu değişiklik kapsamında, 1. ve 2.fazdan farklı olarak 3.faz pandemi sosyal desteğinin başvuruları belirli bir tarihte sona ermeyecek. Pandemi desteklerinin başvuruları, ikinci bir karara kadar alınmaya devam edecek.

1000 TL PANDEMİ DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Devletten 1000 lira para yardımı almak için e-Devlet sistemine girerek pandemi destek ödemesi başvurusu yapmanız gerekmektedir. Başvuru ekranında tarafınızdan talep edilecek bilgiler şunlardır;

-TC Kimlik Numarası

-Ad ve soyadı

-Resmi ikamet adresi

-Doğum tarihi

-Medeni durum

-Çocuk sayısı

-Telefon numarası

-E-posta adresi

-Çalışma durumu

-Varsa aylık toplam maaş

-Sosyal yardım alınıp alınmadığına dair bilgi

-Yaşanan ev kira mı kendinin mi ve kiraysa aylık kira gideri miktarı

-Aylık fatura miktarı

-Hanede yaşayan toplam kişi sayısı

-Hanenin toplam aylık geliri

-Banka hesabının olup olmadığına dair bilgi

Yukarıda söz ettiğimiz bilgilerin tamamen doğru olması gerekmektedir. Başvurunuzu ilettiğinizde başvuruda verdiğiniz bilgilerin sistemdeki bilgilerle eşleşip eşleşmediği kontrol edilecektir. Yanlış bilgi verilmesi halinde pandemi parası alma hakkı kaybedilir. Bilgilerinizin doğruluğundan tamamen emin olduktan sonra devam et butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

BUNA DİKKAT EDİN

Pandemi destek parası almak için başvuru yapan vatandaşlar, başvurusunun olumsuz sonuçlanacağını varsayıp sonuçlarını kontrol etmiyorlar. Bu nedenle pandemi desteği almaya hak kazandıklarını fark etmeyerek bu imkandan yararlanma haklarını kaybediyorlar. Neredeyse başvuru yapan herkese verilen bu yardımı almaya hak kazanıp kazanmadığınızı kontrol etmeyi unutmayın.

1000 TL SOSYAL YARDIM SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Pandemi destek başvurularını gerçekleştirdiğiniz e-Devlet platformundan 3.faz pandemi destek sonuçlarını da görüntüleyebilirsiniz. İhtiyaç sahibi olduğunuz tespit edildiğinde ve pandemi destek parası almaya hak kazandığınızda paralarınız hesaplarınıza yatacaktır.

PANDEMİ DESTEĞİ ALAMAYAN VATANDAŞLAR DİKKAT

Bazı vatandaşlarımız ihtiyaç sahibi olduğu halde pandemi sosyal desteğinden yararlanamadığını söylemektedir. Bu vatandaşlarımız için devletin verdiği diğer destekleri hatırlatalım. İhtiyaç sahibi kişiler e-Devlet sistemine girip arama kısmına “e-Belediye Bilgi Sistemi Sosyal Yardım Talebi ve Sorgulama” yazarsa ve mağduriyetini belediyelere iletirse gıda, kıyafet, yakacak, fatura, nakit yardımı gibi pek çok yardımdan yararlanabilir.

Belediyelerin yanı sıra, yine e-Devlet’e “Cimer Başvuru” yazıp “İstek” seçeneğine tıklarsanız yardım talebinizi devlete iletebilirsiniz. Yardım talebinizi ve yaşadığınız sorunları yazdıktan sonra sonraki sayfada yer alan talebinizin nereye göndereceğiniz ile ilgili soruyu yanıtlayın. Talebinizi“Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”na gönderin.