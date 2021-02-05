100 Bin Sosyal Konut Projesi Geliyor! TOKİ Başkanı Bulut Açıkladı

Toplu Konut İdaresi tarafından her yıl onlarca şehrimizde binlerce vatandaşımız ev sahibi yapılıyor. Fakat 2021 yılı için son dakika açıklaması TOKİ Başkanı Ömer Bulut tarafından yapıldı. Bulut TRT1 ekranlarında verdiği müjdeye göre bu yıl 100 bin sosyal konut projesi yapılacak. Detaylar ve Bulut tarafından yapılan son dakika açıklamaları haberimizde.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde TOKİ tarafından binlerce sosyal konut projesi hayata geçiriliyor. Ülkemizin 81 ilinde de yer alan bu projeler ile vatandaşlarımız düşük peşinatlarla ev sahibi oluyor. Kira öder gibi düşük fiyatlara ev sahibi olan vatandaşlarımızın için TOKİ büyük bir fırsat oluyor. TOKİ ise sadece dar gelirli vatandaşlarımıza değil orta gelirli vatandaşlarımıza da yönelik oluyor. 2019 yılında ise TOKİ önderliğinde 50 bin sosyal konut projesi yapılırken 2020 yılında 100 bin sosyal konut projesi talebi gelmişti. Hal böyle olunca da TOKİ Başkanı Bulut tarafından müjdeli haber verildi!

2021 yılında da yine geçen seneki gibi 100 bin sosyal konut projesi hayata geçirilecek. TOKİ Başkanı tarafından TRT1 ekranlarında verilen müjdeli habere göre bu yılda 100 bin vatandaşımız ev sahibi olacak.

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA İMKANI SUNACAĞIZ!

TOKİ Başkanı Bulut aynı zamanda bu yılda binlerce vatandaşımız piyasa fiyatlarını altında sanki kira öder gibi ev sahibi yapacaklarını açıkladı.

18 senedir devam eden TOKİ sayesinde 1 milyon konu türetilmişti. TOKİ tarafından yapılan açıklamalara göre 200 milyar liralık yatırımla birlikte 4 milyon vatandaşımız ev sahibi oluyor.

TOKİ tarafındansa sadece konut yapılmıyor. Aynı zamanda cami, yurt binası ve daha birçok sosyal alanlarda hizmet veriliyor. Yani vatandaşlarımıza aynı zaman da gerekli projelerle sosyal hayatlarında da destek sunuluyor. Şimdiye kadar da 1 milyon konutun yanında 20 bin de sosyal proje gerçekleştirilmiş.

TOKİ Başkanı Bulut, vatandaşlarımızın çok fazla talep geldiğini bu nedenle 100 bin sosyal konut projesi ile devam edeceklerini belirtirken başvuruya da ev sahibi olmama koşulu getirdiklerini açıkladı.

100 bin sosyal konut içinse bu yıl 1 milyon 300 bin vatandaşımız başvuruda bulunmuş durumda.

Aynı zamanda Bulut, yatay mimari ile çalışmalara devam edecekleri ve zemin + 5 kattan fazla proje yapmayacaklarını açıkladılar.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 19:46