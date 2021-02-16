1 Bitcoin Kaç TL Oldu? BTC Yeni Rekorunu Kırmayı Başardı

Pandemi sürecinin başlarında 3782 dolara kadar gerileyen Bitcoin(BTC), Mart ayı itibariyle sert bir yükselişe geçti. Borsalarda sert düşüşler yaşanırken değerli metaller ve kriptoparalarda sert yükselişlere şahitlik ettik. Neredeyse hiç fiyat düzeltmesi yapmayan Bitcoin, soluksuz bir şekilde fiyatını 42 bin dolara kadar taşımayı başarmıştı. Bu noktada gelen tepki satışlarıyla birlikte Fiyat 29 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Piyasalara belirsizlik hakimken BTC düşecek mi yoksa yükselecek mi diye tüm yatırımcılar beklerken Elon Musk tarafından yapılan 1.5 milyar dolarlık BTC alımı fiyatın bir anda 46 bin dolar seviyesine yükselmesine neden oldu. Spekülasyonla karışık bu fiyat artışı sonrasında piyasaların ne şekilde tepki vereceği herkes tarafından merak ediliyordu. Son 1 haftadır Bitcoin piyasalarında düşük işlem hacimleri hakimken altcoin piyasalarında sert yükselişlere tanık olduk. Öyle ki, birçok altcoin son 1 hafta içerisinde fiyatını ikiye katladı. Benzer senaryoları 2017 yılında da görmüştük. Tüm zamanların en yüksek fiyat seviyelerinde dolaşan Bitcoin'in işlem hacminin düşmesiyle birlikte birçok yatırımcı altcoinlere yönelmişti. Bu periyodun sonrasında ise büyük kayıplara şahit olmuştuk.

1 BTC KAÇ TL OLDU?

Bitcoin 16 Şubat Salı günü yaptığı atakla birlikte fiyatını 50.689 USD seviyesine kadar çıkartmayı başardı. Ülkemizde ise 354.975 TL'ye kadar yükseldi. 1 Bitcoin yazımızı kaleme aldığımız an itibariyle 346 bin 715 TL üzerinden işlem görmektedir. Dolar cinsinden ise fiyat 49.504 USD değerine geri çekilmiş durumda. Birçok kişi Bitcoin'in 42 bin dolar seviyesini kırdıktan sonra 50 bin dolar seviyesine kadar yükseleceğini düşünüyordu. Bu düşünce gerçekleşti ve bugün itibariyle BTC 50.000 USD seviyesine ulaşmayı başardı. Bundan sonra ki durumda ise piyasaların hangi yönde hareket edeceği herkes tarafından merakla bekleniyor. 3 bin dolar seviyelerinden çıkış trendine giren BTC henüz 1 yıl dolmamışken yatırımcısına 15 kat kazanç sağladı. Böylesi büyük bir kazancın geri çekilmesi de bir o kadar sert olacak gibi görünüyor. Yatırımcılar ise Bitcoin düşecek mi yoksa yükselecek mi sorusunun cevabını merak ediyorlar.

BİTCOİN NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bitcoin'in bugün yaşadığı fiyat artışıyla birlikte kriptoparaların market hacmi $1.501.484.728.952 seviyesine ulaştı. BTC'nin market hacmi ise %61 seviyelerinde. Piyasaların hangi yöne doğru hareket edeceği hakkında ise bu hafta yaşanacak fiyat hareketleri belirleyici olacak. Fiyat 50 bin doların üzerinde tutunabilecek mi yoksa bir geri çekilme mi yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Uzmanların paylaştığı teknik analizlere göre Bitcoin ATH fiyatını korumayı ve 50.000 USD üzerindeki fiyatına tutunmayı başarabilirse önümüzdeki günlerde 64 bin dolar seviyelerine bir yolculuk görebiliriz. Fiyatın düşüş trendine geçmesi durumunda ise sert düşüşler, bir gün içerisinde %20-%25 değer kayıpları bizleri bekleyebilir.

Benzer yükseliş trendi Bitcoin için 2017 yılında gerçekleşmişti. 2774 dolar seviyesinden boğa sezonuna başlayan BTC kısa bir süre içerisinde fiyatını 20 bin dolar seviyesine taşımış ve ardından fiyat sert bir şekilde 6 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilmişti. Küresel çapta BTC'nin ün kazandığı bu fiyat hareketinin bu yılda gerçekleşebileceği düşünülüyor. Bu yüzden BTC alacakların dikkatli olması, piyasada pozisyon açacakların ise anlık takip yapması faydalı olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 17:21