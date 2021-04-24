0,99 Faiz Oranından Başlayan Esnek Kredi Kampanyaları Açıklandı! Halkbank ve ING’den Kaçırılmayacak Fırsatlar

Kamu bankası Halkbank ve ING Bank vatandaşlarımıza kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İki bankada yeni sunduğu kampanyalarıyla vatandaşlarımıza zor günlerinde destek oluyor. Yüksek meblağlı ihtiyaç kredisi kampanyaları iki bankanın da Ramazan Ayı boyunca devam edecek. Vatandaşlar şubelerden, internet üzerinden ya da mobil bankacılıktan başvurarak bu kampanyalardan yararlanabilecek.

KAMU BANKASINDAN ÖZEL KREDİ

Kamu bankalarından biri olan Halkbank maaşını bankadan alan vatandaşlar için özel bir kredi kampanyası paylaştı. Vatandaşların tüm nakit ihtiyaçları için aylık sadece %1,51 faiz oranında başlayan kredi finansmanı sağlayacağını açıkladı.

100 bin liraya kadar verdiği finansmanda ise banka müşterilerine 36 ay vade imkânı tanıyor. Esnek ödeme imkanlarını da sunan banka vatandaşlara özel ödeme planları da oluşturmakta.

Banka tarafından sunulan 50 bin lira kredide vatandaşlarımızın aylık ödemesi 1902 lira 36 ay sonu toplam geri ödemeleri de 68 bin 504 lira olmakta. Vatandaşlarımız 20 bin gibi daha düşük bir finansman alırsa aylık ödemeleri 761 lira 36 ay sonu geri ödemeleri de 27 bin 402 lira olmakta.

AYLIK %0,99 FAİZ ORANI ING BANK’TA

Özel bankalardan biri olan ING bank vatandaşlarımızın için oldukça özel faiz oranlarıyla destek kredisi sunuyor. Banka turuncu ekstra ihtiyaç kredisiyle vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyor. Turuncu ekstra olan herkese 5 bin liraya kadar kredilerinde banka %0,99 faiz oranı sunuyor. 20 bin liraya kadar olan kredilerde ise banka aylık %1,39 faiz oranı vermekte. 20 bin lira üzerindeki kredilerde ise bankanın sunduğu faiz oranı aylık %1,59.

Banka vatandaşlarımıza 36 aya kadar da vade imkânı sunuyor. Aynı zamanda vatandaşlarımıza 3 ay kredi erteleme imkânı da sunulmakta.

Aynı zamanda banka kredi notu yüksek olan müşterilerine de Nisan ayı boyunca kolaylık sağlıyor. 20 bin lira üzeri kredilerde eğer kredi notunuz 1850 ve üzeriyse aylık faiz oranınız da %1,54 oluyor. Banka vatandaşlara ise ihtiyaç kredisi kapsamında 80 bin Türk lirasına kadar kredi limiti sunuyor.

5 bin lira kredilerinde vatandaşlarımız %0,99 faiz oranıyla aylık sadece 171 lira ödüyor. 36 ay sonunda ise geri ödemeleri 6 bin 174 lira oluyor.

20 bin lira kredilerinde ise vatandaşlarımızın aylık faiz oranları %1,39 ve ödemeleri de 743 lira olmakta. 36 ay vade sonunda geri ödemeleri ise 26 bin 763 lira olmakta.

Vatandaşlarımızın 50 bin lira finansmanlarında ise aylık faiz oranları %1,59 oluyor. Aylık ödemeleri 1932 lira toplam vade sonu geri ödemeleri de 69 bin 57 liraya denk geliyor.

BAŞVURUMU NASIL YAPABİLİRİM

Vatandaşlar kimlik belgeleri, ikametgâh, güncel fatura ve gelir belgeleriyle banka şubelerine başvurabilirler. Aynı zamanda iki bankanın da kampanyalarına vatandaşlarımız internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM’lerden ulaşabilirler.