Ekonomi Akıllı Telefonları Vurdu! Tuşlu Telefonlar Yeniden Gün Yüzüne Çıkarıldı!

Pandemi dönemi ile birlikte başlayan olumsuz piyasa dalgalanmaları henüz etkisini yitirmişken tüketim sektöründe enflasyon etkisi yine vatandaşın cebine sarıyor. Ay sonunu getirebilmek gittikçe zorlaşırken işçi yapılacak asgari ücret zammını gözlüyor. Ülkelerin ekonomik açmazda oluşları ve devletler arası kriz dönemleri de piyasaları özellikle döviz kurunu olumsuz etkliyor. Buna elektroniğin can damarı çipte yaşanan üretim krizi de eklenince fiyatlar alıp başını gidiyor.

Gittikçe artan enflasyon döviz kurundaki gelişmelerle beraber özellikle elektronik sektörünü olumsuz etkiliyor. Enflasyona yenilen akıllı telefonların alım gücü zorlaşırken vatandaşların tek çaresi bir dönemin popüler ürünleri tuşlu telefonlara rağbet artıyor. Konu üzerine bir telefon satıcısı deneyimlerini de aktardı.

Enflasyon Artışı Vatandaşa Etkisini Hissettirdi!

TÜİK yıllık enflasyon verisini yayınladı. Elde edilen verilerde %84,39 rakamı dikkat çekti. Enflasyonun tetiklediği kur dalgalanmaları ile sektörel olarak ürün fiyatlarında mecburi zamlar başladı. İstanbulun Osmaniye ilçesinde 25 yıldır elektronik sektöründe satış hizmeti sunan Menderes Kadıl isimli bir satıcı tuşlu telefonlara olan isteğin arttığını ifade ediyor.

Bozulan Akıllı Telefonlar Yaptırılamıyor!

Bozulan cep telefonu yerine yenisi almak artık hayal olmuşken cihazı yaptırmak bile beli büküyor. Unutulan en önemli konu ise ülkenin büyük bir kesimi asgari ücretle çalışmıyor. Fiyatlar arttıkça farklı sektörlerde çalışan kesimin şartları daha da zorlaşıyor cebinde 100 TL zor bulunan insanlar cep telefonunu lüks olarak görüyor. “Çarşı esnafı sıfır cihaza rağbet ederken işler tam tersine döndü. Tuşlu telefon istiyorlar. Hatta tamir ettirip kullanmak isteyen onlarca kişi geliyor. Cebinde insanların 200 TL’si dahi olmuyor 150 TL’ye zorla alıyorlar. Akıllı telefonu olanında yaptırmaya gücü yetmiyor bu kez tuşlu telefon istiyor. Normalde tuşlu telefon satmıyorum. Şu anda sipariş üzerine getirtiyoruz. Son dönemlerde talep yoğun.” dedi.