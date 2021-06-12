Ekmek 4 TL Olabilir! Uzmanında Uyarı

Tohum Platformu Kurucusu olan Mine Ataman bazı açıklamalarda bulundu. Ataman ekmek üretiminde teknolojik adımlar atılmazsa eğer, kuraklığın da etkisi ile 200 gramlık ekmeğin 4 TL’den satışa sunulmasının gündeme geleceğini söyle

Başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı günlerinde, hem gıda güvenliğini hem de gıda bolluğunu zora sokmaya başlıyor. İnsanlarım bir türlü vazgeçemediği ve günlük olarak tükettiği besinlerin başında gelen ekmeğin hammadesi buğday da kuraklıktan etkilenen ürünlerin en başında geliyor. Buğdayın kuraklıktan dolayı etkilenme olasılığı da konunun uzmanlarını endişelendirmeye başlandı.

4 Lira ve Üzerine Çıkabilir

Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, 200 gram ekmeğin bugünkü koşullarda dahi 2 TL 13 kuruşa mal edilerek maliyetinin altında satıldığını belirtirken tarımda teknolojiye geçilmemesi durumunda ekmek fiyatlarının 4 Türk Lirasının da üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Buğday Üretiminde Düşüş Var

Tohum Platformu Kurucusu olan Mine Ataman, Şubat ayında bazı uyarılarda bulundukları, son olarak ise buğday rekoltesinin 20.5 milyon tondan bu yıl 17.5 milyon dona düşeceğinin açıklandığını söyledi.

Sadece Güneydoğu bölgesinde 2 milyon tona yakın buğday kaybı yaşanacağına yönelik beklentisi olduğunu anlatan Mine Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Toprağın tavı yağmurun azlığı nedeniyle iyi olmadığından tohumlar güçlenemedi. Can suyunu da alamayınca cılız doğdu.

" Buğdaylar Samanlık Olarak Toplanıyor."

Mart, Nisan aylarında da yağmur olmayınca ya çok verimsiz kaldı ya da hiç başak veremedi. Şu anda bir çok yerde buğdaylar samanlık olarak toplanıyor.’’ İfadelerini kullandı.

Buğday tarlaları hayvan yemine çevriliyor. Yem sanayicileri ekmeklik buğdayı yem hammaddesi olarak satın alıyor."

Mine Ataman, 200 gram ekmeğin bugünkü koşullarda dahi 2 Türk Lirası 13 kuruşa mal edilerek maliyetinin altında satıldığını belirtirken tarımda teknolojiye geçilmemesi halinde ekmek fiyatlarının 4 liranın da üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

