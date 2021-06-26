Ekin Koç'tan Güzel Haber! Ameliyatı İyi Geçen Oyuncu İyileşti

Ünlü oyuncu Ekin Koç, geçtiğimiz günlerde sağ el parmağının kırılması sonrasında bir operasyon geçirmişti. Son olarak Arnavutköy'de bir kadın arkadaşı ile beraber kameralara yansıyan ünlü oyuncunun parmağında bulunan atelin çıkarılması dikkat çekti. Arnavutköy'de bulunan bir mekanda kadın arkadaşı ile kahve içen ünlü oyuncu Ekin Koç, basın mensuplarına fark ettiği zaman ise kısa süreli de olsa bir şaşkınlık yaşadı.

29 yaşındaki ünlü isim ağrılarının geçmemesi sebebi ile ameliyat olduğunu açıklamıştı. Ameliyat olması ardından sağlığına kavuşan ünlü oyuncu keyifli halleri ile kameralara yansıdı ve sevenlerini mutlu etti. Ünlü oyuncu sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini açıkladı ve muhabirlere iyi günler dileyerek bulunduğu yerden uzaklaştı. Kahve içtiği arkadaşı ile beraber gazetecilere selam veren ünlü oyuncu Ekin Koç, sağlıklı görünmesi ile birlikte hayranlarını mutlu etti.

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına katılmış ve bilinmeyenlerini anlatmıştı. Ünlü oyuncu Ekin Koç'un İbrahim Selim’in YouTube programında yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekmiş ve oyuncunun hayranları programı nefeslerini tutarak izlemişti. Gözlerinin bozuk olması sebebi ile gözlerini çizdirdiği ve sigortanın estetik dediği için estetik olduğunu açıklayabileceğini söyledi. Bunun yanı sıra benlerini de aldırdığını açıklayın oyuncu, tehlikeli olabildiği için bu işlemi yaptırdığını söyledi. “Her yerim yapılı yani” şeklinde esprili bir ifade kullanan Ekin Koç bu açıklamaları ile sevenlerini güldürdü.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’i oynamak isteyeceğini söyleyen oyuncu sunucuyu zevkle oynayacağını söyledi. Asla yapmam dediği bir şey olarak ise sarhoş olup eski sevgilisini mesaj attığını itiraf etti. Bununla birlikte başarılı oyuncu Ekin Koç, Succession'da oynadığını bu kadar önemli bir iş olduğunu bilmediğini, diziyi izlediğini fakat çok sevmediğini anlattı.