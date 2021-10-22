Ekim ayında çocuk başına yardım ödemesi yapılacak! 30 Ekim’de son gün, destekten faydalanmak için başvuru şart

Devlet tarafından Ekim ayında ödeme yapılacak. Çocukların korunması ve sosyal anlamda destek sağlanması için yardım ödemeleri devam ediyor. Son başvuru tarihi 30 Ekim. Bu tarihten önce başvuru yapanlara 1.259 TL ödeme yapılacak.

30 Ekim 2021 tarihi maddi ve sosyal destek için başvurunun son günüdür. Bu tarihten önce başvuru yapıldığında 1.259 TL yardım ödemesi alınabilir. Ekonomik anlamda zorluk çeken ve dar gelirli ailelere çocuklarının desteklenmesi ve korunması amaçlı destekler sağlanır. Başvuru yapmış olan aileler için gerekli incelemeler yapıldıktan sonra çocuk başına 259 TL maddi destek ödemesi yapılır. Yapılan sosyal destek ödemesi her ay düzenli bir şekilde gerçekleştirilir. Ekim ayı için başvurulur dar gelirli vatandaşlara açıldı.

Çocukların korunması ve sosyal hayat ile bütünleşmesi için devlet tarafından yapılan ödemeler devam ediyor. Her ay düzenli olarak ailelere yapılan devlet desteği ödemesinden, ekonomik durumu kötü olan vatandaşlar faydalanabilir.

Ekim ayına ait ödemeler için açıklama yapan Sosyal Hizmetler Bakanı ihtiyaç sahibi vatandaşlara her çocuk için geçerli olan 259 TL tutarlı ödeme yapılacağını duyurdu. Çocuk başına yapılan ödemelerde başvuru koşulu gerekiyor.

Başvuruda ayrıca gerekli şartların de yerine getirilmesi gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar bu konuda nereye başvuracağı konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Bu konuda yoğun bir araştırma içerisindedirler.

Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı gerekli açıklamaları yaparak basına duyurdu. Yapılan açıklamaya göre ihtiyaç sahibi vatandaşlar 30 Ekim tarihine kadar bakanlığın ilgili birimi olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya e devlet hizmeti kullanılarak, yapılabilir.

Bunun yanı sıra Sosyal Hizmetler Merkezi’ ne de yapılabilir. Bakanlık tarafından yapılan ödemelerdeki amaç çocukların temel gereksinimlerini karşılamaktır. Başvurularını gerçekleştiren ailelerin hesaplarına ödemeler 30 Ekim tarihine kadar geçileceği açıklandı. Ekim ayı için gerçekleşen 170 milyon 596 bin TL bütçe ayrılmıştır. Başvuru yapılabilmesi için yardıma hak kazanan çocukların nüfus cüzdan fotokopileri ile gerçekleştirmeleri mecburidir.