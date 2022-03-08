Ek Ödeme İçin Rakamlar Belli Oldu! Emekli, Çalışan Başvuru Yaparak 5000 TL Alacak

Emekli olan ve çalışan kişiler işlem yapmak istiyorsa başvurularını hızlı bir şekilde yapabilirler. Nakit ihtiyacınız olması durumunda 5000 TL'ye kadar kredi alabileceksiniz. Emekli olan ve çalışan kişiler için başlatılan bu kampanyalarda kredilerini hızlı bir şekilde kullanacak olan kişiler, bankaların yaptıkları kredi kampanyalarına göre işlem yapabilmektedirler.

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişiler, 36 ay vadeye kadar kredi almak istiyorsa başvurusunu banka şubelerinden ve internet bankacılığı üzerinden alabileceklerdir. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişiler banka kredi puanı 1200 ve üzerinde ise başvurusunu hızlı bir şekilde yapabileceklerdir. Başvuru yapacak olan kişiler ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak yapacaklardır.

QNB Finansbank

5000 TL kredi alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar başvurusunu TC KİMLİK numarasını 5030 numarasına mesaj atarak yapabilirler. 5030 numarasına mesaj atan kişiler, ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapabilirler. TC kimlik numaranız üzerinden yapacağınız sorgulama sonrasında banka sizlere hemen sonuç vermektedir. 5030 numarası haricinde banka şubelerine gitmeden QNB mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. QNB finansbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler banka kredi notunun 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir.

QNB finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için ayrıca banka şubelerinden de başvuru yapılıyor. Size en yakın banka şubesinden sadece kimlikle başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, banka şubelerinden hem bireysel müşteri hizmetlerinden hem de gişe personeli yardımı ile kredi alabileceklerdir.

Akbank

Akbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişiler, ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli kredi için başvurusunu hemen yapabileceklerdir. Akbank ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler, başvuru yapmak istiyorsa başvurusunu hızlı bir şekilde hesaplarına atabileceklerdir. Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar kredilerini ayrıca SMS atarak da alabilirler. SMS ile başvuru için KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atabilirler. 4425 numarasına mesaj atan ve onay alan kişiler şubelere gitmeden hesaplarına ödemelerini alabilirler.