Ek Ödeme Hesaplara Yattı! TC kimlik numarasına göre 39239 TL Ödeme Alıyorsunuz, Nakit İsteyenlere Duyuruldu

Bankalar üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 39239 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişilere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişiler, 39239 TL ödeme almak istiyorlarsa, kredi puanı uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanarak, ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda aşağıdaki bankalar üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonucunu hemen öğrenebilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak kullanabileceksiniz.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde destek ödemeleri verilecek ve onaylanan bu kredilerle birlikte de şartları uygun olan kişiler, hesaplarına ödemeler alabileceklerdi. Özel bankalar üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan tüm vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabiliyorlar. Başvuru yapmak isteyen kişiler TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi puan uygun olmasıyla birlikte hemen kredi onay alabiliyor. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen kişiler aşağıdaki bankalardan işlem yapabilmektedir.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, şubelere gitmeden hemen Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, 39239 TL kredi ödemesi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan bu kredi kampanyasında 36 ay vadeye kadar sizleri işlemler gerçekleştirilmektedir. Banka şubeleri üzerinden ve banka, resmi internet sitesi üzerinden de işlemlerinize hemen yapabilecek ve onaylanan bu kredileri, istediğiniz zaman hesaplarınıza yatırarak da kullanabileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin.

DENİZBANK