Eileen Gu Ateşi Etkisini Alırken Çinliler Yamaçlara Vurdu

ABD doğumlu Çinli atlet Eileen Gu'nun Pekin'de ilk Olimpiyat altın madalyasını kazandığı gün olan 8 Şubat'ta, Gu'nun tarzına uygun snowboard satışları tavan yaptı.

Sadece Alibaba'nın Tmall uygulamasında, satın almalar önceki güne göre yüzde 450 arttı.

Orta Çin'in Shaanxi Eyaleti'nde kayak tutkunu ve iki yaşındaki bir çocuğun annesi olan Zhang Pei, Çin sosyal medya uygulaması WeChat'te yaptığı paylaşımda, "Herkes kayak alanında sırada beklerken Eileen Gu'dan bahsediyordu." dedi.

İnternet vızıltısı, sürü halinde yamaçlara çıkan insanlara dönüştü.

Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na bir haftadan fazla bir süre kala, başkente arabayla sadece bir saatlik mesafedeki Xishan Dağı Kayak Mekanı, ilk kayak deneyimleri için küçük çocuklarını getiren ebeveynlerle doluydu.

Yüzlerce kişi 1000 metreden fazla uzanan bir kuyrukta sıraya girdi.

Bunlar arasında, çin'deki Kış Oyunları ateşi sonucu küçük kızını kayak gezilerine götürmeye başlayan Pekinli Amy Hao da vardı.

"Üç yaşındaki çocuğum bu zamanlarda [Olimpiyatlarda] kayak konusunda çok heyecanlı hale geldi. İlk kayağından beri, biraz kontrolden çıktı. Yamaçtan ayrılmak istemiyor," diyor Hao, El Cezire'ye.

Bir sosyal medya izleme firması olan 65db China'ya göre, Çin'in sosyal medya platformlarında kayakla ilgili konuşmalar Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 700 arttı. Hashtag#BeijingWinterOlympics çevrimiçi tartışmanın yaklaşık yüzde 40'ında yer aldı.

Ancak sektör gözlemcileri, Çin'deki kayakçıların çoğunluğunun pistlere dönme olasılığının bir kerelik katılımcılar olduğunu söylüyor.

İsviçre merkezli kayak iş uzmanı Laurent Vanat El Cezire'ye verdiği demeçte, "Kayak genellikle tekrarlanan pratik gerektiren bir spordan ziyade bir tür eğlence ürünü olarak tüketilir." dedi. "Şimdilik, Çin'deki kayak alanları dağ tatillerinden çok kayak oyun alanları olarak kabul ediliyor ve tek seferlik kayakçılar kayakçı ziyaretlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor."

Pekin, 2015'teki başarılı Kış Olimpiyatları hedefinden bu yana, ülke çapında kış sporlarının gelişimini teşvik etmek için bir avuç yol gösterici politika ve geliştirme stratejisi yayınladı. Ocak ayında, Çin Ulusal İstatistik Bürosu ülkenin 300 milyon Çinliyi kış sporlarına katılmaya teşvik etme hedefine ulaştığını açıkladı.

Pekin merkezli Çin spor analisti ve Sporting Superpower: An Insider's View on China's Quest to Be the Best kitabının yazarı Mark Dreyer, Al Jazeera'ye verdiği demeçte, "Bu 300 milyonun ifade ının tanımı, Çin'in 2015'te teklifi kazanmasından bu yana her hafta değişmiş gibi görünüyor ve devam ediyor." dedi. "300 milyon rakamı inanılmaz derecede belirsiz ve en iyi şekilde sembolik."

Pekin'in iddialı hedefleri kaşları kabartırken, analistler Kış Oyunları'na giden kış sporlarında gerçek bir büyümeye de dikkat çektiler.

2020 Çin Kayak Endüstrisi Teknik Raporu'na göre, 2020/2021 kar sezonunda 20,76 milyon kayak ziyareti kaydedildi ve bu sayı bir önceki sezona göre neredeyse iki katına çıktı. Dreyer, 2025'e kadar Çin'in 50 milyon kayak ziyaretine uğrayacağının tahmin olduğunu ve bunun Çin'i ABD'yi sollayarak dünyanın en büyük kayak ülkesi yapacağını söyledi.

Şimdi dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, harcanabilir gelire ve rekreasyon ve eğlenceyi takip etmek için zamana sahip büyük ve büyüyen bir orta sınıfa sahiptir. COVID-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana, denizaşırı seyahat etmiş olabilecek Çinliler, ülkenin sıfır enfeksiyon politikası kapsamında dış dünyadan kapatılmış ve bu da onları evde boş zaman seçeneklerini keşfetmeye zorlamıştır.

Dreyer, "COVID'den önce gördüğümüz en büyük trendlerden biri Çin'den giden seyahat ve giden seyahat artı spordu." dedi. "Bu yüzden bu turistler yerli kalmak ve Çin'in kendi kayak merkezlerini keşfetmek zorunda kaldılar."

65dB Çin direktörü Matthieu Mellul, El Cezire'ye verdiği demeçte, Olimpiyatların ve özellikle Eileen Gu'nun Çin'deki kış sporları için "açıkça güçlendirici bir rol oynadığını" söyledi.

Mellul, artan ilginin hükümet desteğiyle birleştiğinde kış sporlarının genç ve üst-orta sınıf aileler arasında popüler olma potansiyeline sahip olduğu anlamına geldiğini söyledi.

'Kötü donanımlı'

İsviçreli danışman Vanat'a göre, Çin'in ülke çapında yaklaşık 770 kayak mekanı var, ancak sadece yaklaşık 25'i Batı standartlarına uygun, konaklama ve kaliteli kayak merkezleriyle ilişkili tesislerle.

"Çoğu hala yetersiz donanımlı ve yeni başlayanlar için kayak alanları, sadece bir veya birkaç sihirli halı ile donatılmış." dedi.

Vanat, tahminen 13 milyon Çinli kayakçı arasında sadece bir kez kayak yapan yeni başlayanların katılımcıların yüzde 80'ini oluşturduğunu, ABD ve Avrupa'daki yeni başlayanların oranının ise genellikle yüzde 20 veya daha az olduğunu söyledi.

Vanat, "Bu büyük bir zorluk, çünkü yeni başlayanlar bir kayak merkezinde iyi bir deneyime sahip değillerse, bir daha geri dönmeyebilirler." dedi.

Deneyimli bir kayakçı olan Pekinli anne Hao, El Cezire'ye bu kış Pekin yakınlarındaki tüm mekanların gün boyunca tıklım tıklım dolu olduğunu söyledi.

Akşam seanslarında kayaktan başka çaresi olmayan Hao, "Bütün [çocuk] eğitim kampları doldu." dedi. "İdeal değil, ama öğle saatlerinde, kayak yapmamız neredeyse imkansız çünkü yamaçta çok fazla insan var."

Çin odaklı bir spor pazarlama şirketi olan S2M Consulting'in genel müdürü Mark Thomas, Al Jazeera'ye çin'in kış sporlarına kalıcı ilgi oluşturmak için mekanlar ve altyapı inşa etmekten daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

Thomas, "Çin [mekanlar] inşa etmek ve işleri gerçek donanım açısından halletmede çok iyidir - Çinliler dünyanın en iyisidir." dedi. "Ancak yazılım tarafı gerçekten odak noktası olması gereken bir miras."

Olimpiyatların kayak etkinliklerinin çoğunun düzenlendiği Chongli'deki Pekin'e arabayla üç saatlik mesafede yer alan Thaiwoo Kayak Merkezi' nde ibret verici bir hikaye anlatılıyor. Yerel basında yer alan haberlere göre, tesis 2020-2021 yılları arasında 200 milyon CNY (32 milyon dolar) zarara uğradı. Aynı bölgede bulunan ülkenin ilk ve en büyük kayak merkezlerinden biri olan Wanlong, açıldığı 2003 yılından bu yana art arda 17 yıl boyunca zarar etti.