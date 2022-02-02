Ehliyet, Kimlik ve Pasaportu Olan Kişilerin Hesaplarına 10.000 TL Gönderilecek, Yaş Sınırı Belli Oldu

Nakit (para) ihtiyacı olan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması durumunda ve 18 yaşından büyük olması durumunda 10.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabileceği kampanya açıklandı. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada Denizbank kolları sıvadı. Denizbank yapmış olduğu Açıklama ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde Kredi imkanı sunacak. Acil ihtiyacınızın olması durumunda Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa bankanın yapmış olduğu kredi kampanyaları ile birlikte hızlı bir şekilde Kredi sonucunu ulaşabilecek.

Gelir belgesiz masrafsız ve kimliksiz olarak verilecek mi söylediler de mobil uygulama kullanacak olan vatandaşlar DenizBank'ın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan 7gün 24saat ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Denizbank mobil uygulaması üzerinden işlem yapacak olan kişiler düşük faiz oranları ile birlikte Kredi alırken ayrıca Kredi kullanacak olan vatandaşların banka şubelerine gitmeden de bu kredileri kendi Denizbank hesaplarını atacağı söylenmektedir.

Denizbank yapmış olduğum kampanyada ihtiyaç kredisi olacak olan vatandaşların özellikle banka şubesinde hesabı yok ise sms ile de hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini açıkladı. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kredim yazıp boşluk bıraktınız t.c. kimlik numarasını da yazarak 3280 numarasına gönderebilir ve onay alması durumunda en yakın banka şubesi üzerinden ehliyeti ile kimliği ile veya pasaportu ile kredi kullanabilir.

Başvuru yapacak olan vatandaşların kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda ve 18 yaşından büyük olması durumunda kredi onayı almaları ile birlikte en yakın banka şubesinden ve mobil uygulamasından Kredi kullanmama gibi bir imkanı yoktur.

Denizbank haricinde Kredi alacak olan vatandaşlar Akbank işbankası Yapı Kredi Bankası ve qnb Finansbank tarafından da sms ile ve mobil uygulamalar üzerinden verilen kredi kampanyalarına katılarak düşük faiz oranları ile birlikte banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi kullanabilecektir. Hangi bankadan işlem yapacaksınız o bankanın faiz oranlarını öğrenebilmeniz için bankaların resmi internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvurusu hesaplama bölümünden faiz oranlarını öğrenebilir 10.000 TL almış olduğunuz durumda ne kadar aylık ödeme yapacağınızı da kendiniz hesaplayabilirsiniz.