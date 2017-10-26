YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan flaş Sınav açıklaması !

Üniversite sınavı ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulunan Prof.Dr. Yekta Saraç , ""Testlerle ilgili değişiklik olmaz. Sistemde yeni bir revizyon gündemde değil. Yeni sistem ile konsept değişiyor" ifadelerini kullandı.Bir televizyon kanalından açıklamalarda bulunanan Saraç , sınav sistemiyle ilgili bir revizyonun gündemde olmadığını da ifade etti.YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç yeni geçilen sistem ile ilgili de "Öğrenciyi de ezberden kurtaran bir sınav. Kurgumuz bir alana önem vermek değil. Sözel sayısal okuryazarlık sorgulanacak. Soru başına düşen süre artıyor. " açıklamalarında bulundu.

YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'TAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Yeni sisteme gelen eleştiriler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Saraç ," Bir sistem getiriliyor ise bir okulun aleyhine sonuç üretmesi söz konusu olamaz. Meslek liseleri de İmam Hatipler de diğer liselerin de hiçbirinde mağduriyet söz konusu değil." dedi.