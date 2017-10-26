Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107335
ALTIN
155.785
DOLAR
3.8307
STERLİN
5.0319
EURO
4.4754
SON DAKİKA ... TEM Otoyolu'nda şüpheli kamyon !
TEM Otoyolu'nda şüpheli kamyon !
ABD'de üniversiteye silahlı baskın , ölüler var !
ABD'de üniversiteye silahlı baskın ,...
Ankara'da büyük yangın ; Ölü ve yaralılar var
Ankara'da büyük yangın ; Ölü...
Yangın Mı Sabotaj Mı? Emniyette Büyük Panik!
Emniyet Müdürlüğü'nde Yangın!
Rus Model'den şoke eden Burak Özçivit açıklaması !
Rus Model'den şoke eden Burak...

YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan flaş Sınav açıklaması !

YÖK Başkanı Yekta Saraç son günlerde eğitim konusunda yaşanan sıkıntılar ve merakla beklenen sınav sistemi ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.İşte Yekta Saraç'ın açıklamalarından satırbaşları..

26 Ekim 2017 Perşembe 17:38
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan flaş Sınav açıklaması !

Üniversite sınavı ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulunan Prof.Dr. Yekta Saraç , ""Testlerle ilgili değişiklik olmaz. Sistemde yeni bir revizyon gündemde değil. Yeni sistem ile konsept değişiyor" ifadelerini kullandı.Bir televizyon kanalından açıklamalarda bulunanan Saraç , sınav sistemiyle ilgili bir revizyonun gündemde olmadığını da ifade etti.YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç yeni geçilen sistem ile ilgili de "Öğrenciyi de ezberden kurtaran bir sınav. Kurgumuz bir alana önem vermek değil. Sözel sayısal okuryazarlık sorgulanacak. Soru başına düşen süre artıyor. " açıklamalarında bulundu.

YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'TAN ELEŞTİRİLERE YANIT 

Yeni sisteme gelen eleştiriler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Saraç ," Bir sistem getiriliyor ise bir okulun aleyhine sonuç üretmesi söz konusu olamaz. Meslek liseleri de İmam Hatipler de diğer liselerin de hiçbirinde mağduriyet söz konusu değil." dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversite Sınavının Tarihi Belli Oldu!
Üniversite Sınavının Tarihi Belli Oldu!
Üniversiteye Girişte Yeni Sisteme Uzman Görüşü!
Üniversiteye Girişte Yeni Sisteme Uzman Görüşü!
Yeni Sistem YKS! Üniversite Sınavının Tüm Ayrıntıları Açıklandı...
Yeni Sistem YKS! Üniversite Sınavının Tüm Ayrıntıları Açıklandı...
YGS ve LYS Kaldırıldı Yükseköğretim Kurumları Sınavı nasıl bir sınav
YGS ve LYS Kaldırıldı Yükseköğretim Kurumları Sınavı nasıl bir sınav
Üniversiteye Girişte Yeni Sistem! Merakla Bekleniyordu Açıklandı...
Üniversiteye Girişte Yeni Sistem! Merakla Bekleniyordu Açıklandı...
ÖSYM'nin başına Mahmut Özer atandı ! Peki Mahmut Özer kimdir ?
ÖSYM'nin başına Mahmut Özer atandı ! Peki Mahmut Özer kimdir ?
Başbakan Yıldırım, TEOG Yerine Gelen Yeni Sınav Sistemini Anlattı
Başbakan Yıldırım, TEOG Yerine Gelen Yeni Sınav Sistemini Anlattı
YÖK Başkanı'ndan son dakika açıklaması! Üniversiteye girişte yeni sistem...
YÖK Başkanı'ndan son dakika açıklaması! Üniversiteye girişte yeni sistem...
YÖK Başkanı Saraç açıkladı, Üniversiteye giriş sınavsız mı olacak?
YÖK Başkanı Saraç açıkladı, Üniversiteye giriş sınavsız mı olacak?
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim