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YÖK Başkanı'ndan son dakika açıklaması! Üniversiteye girişte yeni sistem...

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye girişte yapılan düzenlemelere ilişkin, "Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız. 18 puan türünü azaltmaya gidiyoruz. Öğrencilerimiz çalışma yöntemlerini değiştirmesinler sıkı sıkı derslerine sarılsınlar. Daha yalın, sade ve sistemli yönetilir hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

26 Eylül 2017 Salı 15:45
YÖK Başkanı'ndan son dakika açıklaması! Üniversiteye girişte yeni sistem...

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuştu. Üniversiteye girişte yapılan düzenlemelere ilişkin Saraç şu ifadeleri kullandı: "Akademik yıldaki hedefimiz araştırma üniversiteleri başlığımızdır. Araştırma üniversitelerinde YÖK olarak verimli, gelişmelerimize katkı sağlayacak ortaklıklar olacaktır. Yükseköğretim dünyanın her yerinde dinamiktir. Dolayısıyla bu durum belirli zaman aralıklarınsa değişiklik zorunlu olmaktadır. Üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte sınav stresini azaltacak daha yalın sistemin Türkiye’ye kazandırılmasının kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Şu an uygulanan sistem iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte.

Bir hafta sonu sınav başlayıp bitecek
Şu andaki sisteme göre, ilki mart, ikincisi haziran ayında toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız.

Puan türünde azalma olacak

Diğer önemli bir değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek. 18 puan türünde de azaltmaya gidiyoruz. Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak.

Eskisi gibi MEB müfredatı baz alınacak

Üniversite sınavları milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Ailelerimiz ve öğrencilerimiz asla tedirgin olmasın endişeye kapılmasınlar. Sorular aynı eskisi gibi MEB müfredatından sorulacak. Öğrencilerimiz çalışma yöntemlerini değiştirmesinler sıkı sıkı derslerine sarılsınlar. Daha yalın, sade ve sistemli yönetilir hale getirmeyi hedefliyoruz."

'Kazanımların daha ileriye taşınması hedefimizin temel fazıdır.'

2017-2018 akademik yılı içinde öne çıkan başlığın, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemini vurguladığı "Araştırma üniversiteleri" olduğunu dile getiren Saraç, "Araştırma üniversiteleri, akademinin, genç kuşakları, ülke kalkınmasına kazandırması sürecinde, Cumhuriyet tarihimizde gerçekleşen kazanımların daha ileriye taşınması hedefimizin temel fazıdır." şeklinde konuştu.

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