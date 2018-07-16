YÖK açıkladı! O Sınav İptal Oldu!

YÖK'ün iptal duyurusu, ülke genelindeki tüm üniversitelere ve ilgili kurumlara gönderildi. Üniversiteler de uzun süredir bu sınava hazırlanan kendi personeline iptali yazıyla duyurdu. YÖK'ten gönderilen sınav iptal duyurusu şöyle:

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 inci maddesi uyarınca yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için 08 Eylül 2018 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı, Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile ilgili olarak yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle Başkanlık Makamının 13 Temmuz 2018 tarihli ve 1829 sayılı oluru ile iptal edilmiştir.”

HER YERDE ÇALIŞMA VAR

Universiteler de dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine uygun olarak yeniden yapılandırılıyor. Bu kapsamda bazı kurumlar kapatılırken bazılarının yapısı değiştiriliyor, bazıları da farklı kurumların bünyesine taşınıyor. Yapılanma kapsamında üniversitelerde de bir dizi değişiklik yaşanacak. Yapılacak değişikliklerin sonucunda kamuda bir çok personelin görev yeri değişecek, bir çok personel de aynı kurum içerisinde farklı yerlere bağlanacak. İptal edilen sınava üniversitelerde farklı birimlerde görev yapan ebeden hemşireye, veznedardan bahçıvana kadar binlerce personel katılıp görevde yükselme şansını deneyecekti.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 11:21