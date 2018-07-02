"YKS’nin kazananı zamanı iyi yönetenler olacak"

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (YKS) sonuçları 31 Temmuz Salı günü açıklanacak ve ardından tercih dönemi başlayacak. Süreci değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, “Sınav sonuçları açıklandığında bilginin yanında zamanı ve psikolojik olarak sınav sürecini iyi yönetenlerin başarı sıralarının yüksek olacağını göreceğiz” dedi.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna 2 milyon 381 bin 784, Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumuna 2 milyon 19 bin 853, Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna ise 31 bin 453 adayın başvurduğu sınavla ilgili önemli noktalara dikkat çeken Murat Acet, "ÖSYM’nin sitesinde yayımladığı sorular ve öğrenci deneyimlerinden yola çıkarsak YKS’nin yapısı ve içeriğiyle büyük bir sürpriz yaşatmadığını, ancak soru tarzları bakımından öğrencileri özellikle ‘zaman yönetimi’ açısından zorladığını söyleyebiliriz. Bu noktada sınav sonuçları açıklandığında bilginin ve bilenin yanında zamanı ve psikolojik olarak sınav sürecini daha iyi yöneten öğrencilerin puan ve başarı sıralarının daha iyi ve yüksek olacağını görecek gibiyiz” diye konuştu.

Acet, 2018 YKS tespitleri şöyle sıraladı:

"Genel olarak değerlendirildiğinde hem TYT hem de AYT testlerinde sorulan soruların lise müfredatına aynı zamanda ÖSYM’nin yayımladığı örnek YKS sorularına uygun hazırlandığı söylemek yanlış olmayacak. Hem TYT hem de AYT testlerinde en çok dikkat çeken durum soru tarzlarına getirilen yenilikler. Tüm testlerde ama en çok matematik ve geometri gibi sayısal derslerde birçok sorunun hikayeleştirmeye dayalı bir anlayışla hazırlandığını, temel bilgileri ve okuduğunu anlama, yorumlama becerileriyle beraber kıyaslama, çıkarımda bulunma, gündelik hayatla ilişkilendirebilme, sonuçlara ulaşabilme becerisini ölçtüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca tüm testlerdeki sorular geçmiş dönem sınavlarıyla kıyaslandığında daha uzun metinler ve görseli fazla sorulardan oluşmuştur. TYT Türkçe oturumunda geçmiş yıllarla kıyaslandığında dilbilgisi sorularında kısmi artışın olduğu, uzun - yoğun paragraf ve anlam sorularına yer verildiğini gözlemlemekteyiz. Matematik testinin daha az işlem gerektirse de daha fazla yorum içerikli olduğu ve felsefe testi sorularının da öğrencileri zorlamış olduğu görünüyor. AYT için genel yorumlamalarımızla beraber matematik sorularının bilgi ağırlıklı olması nedeniyle öğrencileri zorladığını, yine sayısal öğrenciler için özellikle fizik, eşit ağırlık ve sözel öğrenciler için ise tarih sorularının orta ve üst düzey alan bilgisi ölçmesi açısından belirleyici testler olacağını öngörebiliriz."

YKS SONRASI ADAYLARI NELER BEKLİYOR?

YKS sonuçlarını iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Acet, “Analiz etmeliyiz, çünkü bugünden sonra artık tek başına bizim yaptıklarımız ya da yapamadıklarımız kadar genel içinde kendimize bulacağımız yer önem taşımakta. YKS bir sıralama sınavı. Tercih döneminde yeni açılacak bölümler, artan-azalan kontenjanlar, tercih eğilimleri ve YKS’nin ilk kez uygulanıyor olması gibi faktörler bizleri hiç beklemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir” ifadelerini kullandı.

"İKİ KONU ÇOK ÖNEMLİ"

Tercih konusunun önemine değinen Acet sözlerini şu tavsiyelerle noktaladı:

"YKS nasıl geçmiş olursa olsun asıl yarışın tercih dönemiyle devam edeceğini söylemek yanlış olmayacak. Bu bilgiler ışığında istediğimiz sonuçlara ulaştığımız bir tercih sürecini planlamak ve uygulayabilmek için öncelikle iki önemli konuya dikkat etmemiz gerekiyor. İlk olarak tüm yıl süren ve sınavla sonuçlandırdığımız yoğun ve yorucu sürecin ardından kendinize zaman ayırarak yılın yorgunluğunu atmanızı tavsiye ederim. Çünkü sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih için yaklaşık 10 gün gibi bir süremiz olacak. En az sınav süreci kadar önemli ve anlamlı bir tercih süreci yaşamak ve doğru kararlar verebilmek için sınav sürecinin yorgunluğunu ve telaşını geride bırakmış psikolojik olarak rahatlamış, sağlıklı bir zihne ihtiyacımız olacak.

İkinci olarak kısa bir tatil ve moladan sonra sınav başarınızı ama en çok da isteklerinizi ve hayallerinizi göz önünde bulundurarak tercih sürecine hazırlıklar yapmalısınız. Çünkü tercih döneminde birçok öğrencinin sürenin azlığından, yeterince araştırma yapamamaktan şikâyet ederek tercih haklarından ve üniversiteye yerleşme fırsatından vazgeçtiğini ya da aceleci kararlar verdiğini biliyoruz. Bu nedenle tercih etmek isteyeceğiniz üniversite, bölümler ve özel koşullarla ilgili ayrıntılı ve net bilgilere ulaşmanız yararınıza olacaktır. Bu konuda öncelikle ÖSYM’nin büyük ihtimalle Temmuz ayının ortalarında yayımlayacağı ‘2018 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ olmak üzere üniversitelerin tanıtım dokümanlarından, internet sitelerinden, daha önce üniversiteye yerleşmiş tanıdık öğrencilerin düşüncelerinden bilgi sahibi olabilirsiniz. Ne kadar çok bilgi ve deneyim sahibi olursanız kararlarınız ve tercihleriniz o kadar isabetli olacaktır."

(FOTOĞRAF)