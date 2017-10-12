YGS ve LYS Kaldırıldı Yükseköğretim Kurumları Sınavı nasıl bir sınav

Son Dakika YGS kaldırıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı nasıl bir sınav olacak. 2017 tarihinde YGS yapılmayacak onun yerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak değiştirildi. Peki sınav ne zaman.

YGS sınavı resmen kaldırıldı!

Konuyla ilgili konuşan YÖK Başkanı Saraç: Sınavın adı 'Yükseköğretim Kurumları Sınavı' olacak. Sınavlar Haziran ayında bir hafta sonunda 2 oturumda yapılacak, soru sayısı 80 olacaktır. Türkçe ve matematik bu sınavın temelinde olacaktır.Bu vurgu diğer müfredatın sorulmayacağı anlamına gelmemektedir. TÜM adayların birinci oturuma girmesi zorunludur Üniversiteye girişte yeni sistem: Yüksek öğretim kurumları sınavı. 1 hafta sonunda bitecek. Türkçe ve matematik merkezli olacak. İlk oturumda 40 Türkçe, 40 Matematik sorusundan oluşacak. İlk oturumdan sonra adaylar için öğlen arası verilecek.

Bu sistemin 2018-2019 eğitim yılında geçerli olacağı duyuruldu.