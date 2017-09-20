YGS LYS Kaldırılıyor mu? 2018 YGS sınavı olacak mı

TEOG'un kaldırılmasından sonra gözler YGS ve LYS sınavına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YGS ve LYS Sınavıyla ilgili de açıklamada bulundu. Peki YGS ve LYS kaldırılıyor mu. 2018 yılında olacak mı.

TEOG kaldırılması gerekiyor diyerek 4 günde kaldırılan TEOG sınavı sonrası gözler LYS ve YGS sınavına çevrildi. 2018 yılında yapılması beklenen YGS 2018 ve LYS 208 sınavı kaldırılacak mı. Bu konuyla da ilgili flaş açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanına sorulan TEOG sınavını kaldırdınız YGS ve LYS sınavını da kaldıracak mısınız sorusuna "Evet onu da kaldıracağız. Çalışmaları arkadaşlarımız gerçekleştiriyor. Sizleri bilgilendireceğiz" diyerek konuştu.

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YGS ve LYS sınavları kaldırılması sonrası TEOG modeli bir sistem ortaya çıkacak. Bu konuyla da ilgili okullar başlamasından kısa bir süre sonra açıklama yapılması bekleniyor.