Yeni yıl hediyesi 'eğitime destek' olacak

ÇOCUKLARIN aileleriyle geçirdikleri zamanı artırmayı ve duygusal gelişimlerini desteklenmeyi amaçlayan İSTEK Okulları, yeni yılda anaokulu öğrencilerine 'Duygu Ormanı' oyunu hediye ediyor.

İSTEK Okulları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çocukların aileleriyle geçirdikleri zaman, duygusal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor. Bu zamanın etkin bir biçimde değerlendirilmesi, ebeveyn ve çocuklar arasındaki paylaşımın artmasına ve aralarındaki iletişimin güçlenmesine katkıda bulunuyor. İSTEK Okulları, bu paylaşımları artırabilmek ve çocukların duygusal gelişimlerini desteklenmesi amacıyla her yıl anaokulu öğrencilerine bir oyun hediye ediyor. İSTEK Okulları bu yıl hediyelerini, Türkiye’de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkılarıyla bilinen sivil toplum kuruluşlarından olan Anne Çocuk Eğitim Vakfı’ndan (AÇEV) seçti. Tüm ailenin birlikte oynanabileceği 'Duygu Ormanı' oyununu yeni yıl hediyesi olarak tercih eden İSTEK Okulları, yeni yılda bin öğrencisini mutlu ederken, bin öğrencinin de eğitimine katkıda bulunmuş oldu."

DUYGU ORMANI OYUNU HAKKINDA

AÇEV’in 'Duygu Ormanı oyunu', çocukların aileleriyle birlikte oyun oynarken aynı zamanda duygularını keşfetmelerini ve yaratıcı düşünerek kendi hikayelerini yaratmalarını sağlıyor. Çocuklar, oyunda yer alan duygu ve hikaye kartları yardımıyla engelleri aşmaya ve ormanın sonuna ulaşmaya çalışıyor. Duygularla eşleştirerek kendi hikayelerini yazmaları için teşvik eden hikaye kartları, çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirken; doğa bilincini destekliyor ve kişilerarası iletişimi de artırıyor.