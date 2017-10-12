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Yeni Sistem YKS! Üniversite Sınavının Tüm Ayrıntıları Açıklandı...

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın bu yıl uygulanmaya başlayacağını belirttiği, üniversiteye girişte yeni sisteme dair tüm merak edilenler açıklandı.

12 Ekim 2017 Perşembe 13:18
Yeni Sistem YKS! Üniversite Sınavının Tüm Ayrıntıları Açıklandı...

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye girişte yeni model olacak olan sistem ile ilgili tüm ayrıntıları açıkladı.

Sınavın yeni ismi Yükseköğretim Kurumları Sınavı, hiç vakit kaybetmeden bu sene uygulanmaya başlıyor. Yeni sistemle ilgili tüm bilinmesi gerekenler ise şöyle;

  • Sınav iki ayrı oturumda, bir haftasonu içinde gerçekleşecek.
  • Mili eğitim müfredatı esas alınarak hazırlanan sınavın temeli, Tükçe ve Matematik olacak. 
  • Tüm adayların girmesi zorunlu olan ilk oturum, temel yeterlilik testi olacak. 40 Türkçe 40 Matematik sorusu sorulacak. Akıl yürütme odaklı, sözle ve sayısal beceriler test edilecek.
  • 2. oturumda Edebiyat, Coğrafya, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen bilimleri olmak üzere 4 test olacaktır.
  • Yabancı dil sınavı Pazar günü tek oturumda gerçekleşecek.
  • İlk oturum baraj puanlarını belirleyecek, puanın en az 150 olması gerekiyor.
  • 180 ve üzeri puan yapan adaylar lisans programı seçmeye hak kazanırken, 200 ve üzeri yapan adayların puanları ise bir sonraki sene için de geçerli olacak.
  • Ön lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen adayların, temel yeterlilik sınavından aldıkları puan esas alınacak.
  • Lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen adayların ise, sözel, sayısal, eşit ağırlık, ve dil olmak üzere 4 puan türünde aldıkları sonuç esas alınırken, bu puana temel yeterlilik test sonucunun yüzde 40'ı da etki edecek.
  • Ortaöğretim başarı puanının hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe olmayacak.
  • Sınavın tarihi ÖSYM Başkanı ile yapılacak müzakere neticesinde belirlenecek.
  • Birinci oturumun sınav süresi daha kısa olması planlanırken, sınavın süresine ilişkin henüz karar verilmedi.
  • Adayların iki yıl üst üste sınava girip aldıkları puanlardan yüksek olanı kullanması hakkı tanınacak.
  • Sınav saatinden 15 dakika önce sınav yerinde bulunma kuralına ilişkin ise bir düzenleme yapılacak.
  • Dünyadaki iki uygulama esas alınarak hazırlanan sistem, yalın, sade, sistemli ve yönlendirilebilir olacak.
Son Güncelleme: 12.10.2017 16:03
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