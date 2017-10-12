Yeni Sistem YKS! Üniversite Sınavının Tüm Ayrıntıları Açıklandı...

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye girişte yeni model olacak olan sistem ile ilgili tüm ayrıntıları açıkladı.

Sınavın yeni ismi Yükseköğretim Kurumları Sınavı, hiç vakit kaybetmeden bu sene uygulanmaya başlıyor. Yeni sistemle ilgili tüm bilinmesi gerekenler ise şöyle;