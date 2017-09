Yeni müfredata tepkiler gelmeye devam ediyor!

Eğitim-İş Manisa Şubesi önderliğinde çeşitli sivil toplum örgütleri, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının önünde bir araya gelerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim müfredatına tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de açıklamaya katıldı.

Yeni müfredat yargıya taşındı

Açıklamayı, Eğitim-İş Manisa Şube Başkanı Cem Ok yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredatı ile eğitimdeki çağdaş, bilimsel ve laik sistemin son parçalarının yok edilmek istendiğini öne süren Ok, "AK Parti'nin siyasi söylemlerinin direkt ya da dolaylı bir şekilde yer bulduğu, her vesileyle 15 Temmuz'un hatırlatıldığı, din ağırlıklı içeriklerin arttırıldığı müfredatta pozitif bilimlerin öğretimi geriletilmiş ve Atatürkçülük kavramı gölgeye itilmeye çalışılmıştır. Çağdaş, bilimsel, laik ve ulusal eğitimin savunucusu olan Eğitim-İş olarak, bu tepeden inmeci, gerici müfredatı yargıya taşıdık. Cumhuriyetin değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini ve bilimin ana konularını çocuklarımıza öğretmeye devam edeceğiz" dedi.

'Bu rejimi değiştirme çabasıdır'

CHP'li Milletvekili Biçer ise "Bütün olup bitenler AK Parti'nin rejimi değiştirme çabasının bir parçasıdır. Çünkü şu anda AK Parti iktidarı, en hızlı değişimi ve kuşatmayı eğitimde yaparak dinci bir sistem, siyasal İslam'a dayalı kurma, rejimi değiştirme çabasındadır. Dün 191 tane İmam Hatip Lisesi'nin önü açıldı. Şu anda İmam Hatip liselerinin sayısını artırma çabasının dışında, mevcut okullarını hepsinin neredeyse İmam Hatip'e dönüştürülmesi gibi bir çaba var. Bunu görmemiz gerekiyor. Bizim laik, çağdaş, evrensel normlarına uygun, eşit, kaliteli ve parasız, tüm vatandaşların eşik olarak ulaşabileceği eğitim sistemini bu karanlığın içinden çıkarmamız gerekir" diye konuştu.

Kindar ve dindar bir nesil

son olarak konuşan CHP'li Milletvekili Özel ise, "Yıllar önce ilk iktidara geldiğinde 'Atatürk ile sorunumuz yok. Bilimsel ve çağdaş bir eğitim için Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşacak, kuşaklar yetiştirmek için çabalıyoruz' diyenler, süreç içerisinde gizli ajandalarındaki, akıllarının arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmıştır. Dindar ve kindar nesil yetiştirme çabalarını itiraf etmişlerdir. Bugün AK Parti'den, onun üst düzey bürokrasinden laik eğitim talep etmek, müfredat değişikliklerini eleştirmek, bunların geri alınmasını istemek ve eğitimde doğruları yapmasını istemek adeta 'Mikroba hastalık yapma' demektir. Mikrop mikropluğunu yapacak, hastalık yapacak, zehirlemeye çalışacak. Ama sağlıklı bir bünye için sağlığa ve hayata inananlarda mücadelesini sürdürecektir. İçinde bulunduğumuz herhangi bir kurumun, partinin siyasi tercihleriyle ülke yönetiminde tercih kullanması değil, sisteme, rejime doğrudan aleyhtar birilerinin kendi hayat tarzlarını, kendi rejim taleplerini hayata geçirecek müfredat uygulamalarıdır. Faşizm kendi eğitim sistemini dayatmaktadır. Faşizm ile mücadele teker teker ya da dileyerek olmaz. Faşizmle mücadele en geniş mücadele hattını örerek olur" dedi.

Yeni açılan İmam Hatip Liselerine de değinen Özel, "Artmasından değil, tüm okulların İmam Hatip yapılmasından ve tek bir eğitim sisteminin bir inanca, bir mezhebe militan yetiştirecek, bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzından ifade edildiği gibi dindar ile kindar nesli yetiştirecek eğitim sisteminin tüm öğrencilere dayatıldığını göreceğiz. Bu karşı olarak mücadele hattımızı güçlendireceğiz ve çoğaltacağız. Bugün 15 yıl önce AK Parti'ye oy vermiş insanlar dahi çocuklarının aldığı çağdışı ve hiçbir işe yaramayan eğitimden memnun değildirler. Ülkenin yüzde 87'si adalet sisteminden, yüzde 65-70'i eğitim sisteminden şikayet etmektedir. Her şeye rağmen 18 Eylül'de ders başı yapacak olan yüreklerindeki vatan, millet ve Atatürk sevgisiyle tüm baskılara rağmen öğrencilerini çağdaş Türkiye Cumhuriyeti için kendi aldıkları bilimsel eğitimi evlatlarına verecek ve gerçek bir Cumhuriyet nesli yetiştirmek için kelle koltukta mücadele edecek olan tüm öğretmenleri saygıyla selamlıyorum. Ailelerimizi ise bu karanlık çağdan kurtulmak ve gelecek nesilleri güvenle yetiştirebilmemiz için bize destek olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasına katılanlar, 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attıktan sonra dağıldı.