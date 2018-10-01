Yeditepeliler "Welcome Fest" ile eğlenceye doydu

YEDİTEPE Üniversitesi öğrencileri yeni dönemi, Mahmut Orhan ve Edis’in konser verdiği Welcome Fest ile karşıladı.

Yeditepe Üniversitesi’nin Kayışdağı’ndaki 26 Ağustos Yerleşimi, Welcome Fest ile şenlendi. Öğrenci kulüplerinin DJ performanslarının, etkinliklerinin ve stantlarının yoğun ilgi gördüğü festivalde, sabah saatlerinde ilk olarak sahneyi, Ceyhun Yılmaz aldı. "Sosyal Medya Nasıl Kullanılmaz?" konulu bir stand up gösterisi yapan Yılmaz’dan sonra, Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Halit Yerebakan, öğrencilerle sağlıklı yaşamın ipuçlarını paylaştı.

PAL Station’ın DJ performansları sergilediği festivalde öğrenciler, Uzman Fizyoterapist Dilek Şahinoğlu önderliğinde yaptıkları pilatesle eğlenirken sağlık kazandı. Akşam saatlerinde ise Yeditepeli öğrenciler, Edis konseriyle geceye başladı. Edis’in ardından Mahmut Orhan’ın sahne aldığı saatlerde heyecan doruğa ulaştı. Yeditepeli öğrenciler, konser boyunca gönüllerince eğlendi, keyifli anlar yaşadı.

(FOTOĞRAFLI)