Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

LEFKOŞA, ()-YAKIN Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2017-2018 bahar dönemi mezunlarını verdi. Üniversitenin Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur, “Umarım o kadar inanır ve o kadar seversiniz ki yaptığınız İşi, yaşamınızın sonuna kadar bu öyküyü sürdürebilme inancına, arzusuna ve sevincine sahip olursunuz” dedi.

Mimarlık Fakültesi'nin mezunları için Yakın Doğu Üniversitesi AKM Büyük Salon’da tören düzenlendi. Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre; törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Doç. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur, Bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş ve Aziz Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

" YOLCULUK BUGÜN BURADA BAŞLIYOR"

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur öğrencilere hitaben şöyle dedi: “ Çağdaş uygarlık dünyasında bilginin sınırlarının genişletmede öncü bir rol oynamayı benimsemiş bir kurumun, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 22. Dönem mezunlarını yürekten kutluyorum. Yüksek öğrenim yaşamınızın son tatili sona erdi. Artık birer adam, birer kadın olarak yaşamdaki bir çok rolü de üstlenerek yolunuza devam edeceksiniz. Başarılı ve mutlu bir yaşam sürdürmek için size önerim, burada, eğitim yaşamınız boyunca size verilenlerin daha fazlasını elde etmeye, meraklarınız, ilgileriniz, hayalleriniz ve kendinizi keşfetmeye birer uyarı olarak kabul etmeniz. Birer tasarımcı olarak, uzun ve sonu olmayan bir uğraşa adaysınız artık. Bugün burada başılıyor bu yolculuk.

"İÇİNİZDEN BU CESARET HİÇ EKSİLMESİN"

Umarım o kadar inanır ve o kadar seversiniz ki yaptığınız işi, yaşamınızın sonuna kadar bu öyküyü sürdürebilme inancına, arzusuna ve sevincine sahip olursunuz. Bir genç insan eğitim günlerinin sonunda çok iyi bir tasarımcı olabiliyor. Ama mesleğinizin ayrıntılarına ermek çok uzun yıllarınızı alacak. Her meslekte olduğu gibi bir işi sadece iş olarak yapanlar vardır. İşin sadece iş olabilmesinin ötesine geçebilmek yapılan işin üzerine etkisi vardır. Ama daha önemlisi yapan insanın iç dünyası, mutluluğu üzerine yapmış olduğu etkidir. Bu yapılan işi kendi kişiliği ile yüzleşmek için bir olanak olarak gören, başkalarına beğendirmek için değil, kendi adına yapan bir insan olmaya cesaret etmektir.

Umarım içinizde bu cesaret hiç tükenmez. Kendi olmanın cesareti. İyi ki yaşadım gibi bir cümleyi kurabilmenizin önerisidir bu. Hepinize kendine ait değerleri yaratabilen, dünyaya değiştirmek üzere yola çıkan fertler olarak gönderiyoruz. Hayal kırıklıklarında cesaretinizi hiç kaybetmeyin. ‘Ben bitti dememişsem bu iş bitmemiştir’ diye düşünün. Bir gün sizlerin vardığınız yerleri görmek, duymak, işitmek, ailenizin olduğu kadar bizim de en büyük gururumuz olacaktır. Yolunuz açık olsun."

"EMEKLERİN TAÇLANDIRILDIĞI BİR GÜN"

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş da törendeki konuşmasında “Mimarlık fakültemizin yeni mezunlarına diplomalarını vermek üzere bir aradayız. Bugün başta mezunlarımız olmak üzere, mimarlık fakültesi öğretim üyelerinin ve siz değerli velilerimizin gurur duyacağı bir gün. Özverili çalışmanın, emek vermenin ve dayanışmanın ödüllendirileceği bir gün yaşayacağız”dedi.

Prof. Dr. Bektaş; “Ailelerimiz, evlatlarını büyük fedakarlıklara katlanarak, tıpkı hocalarımız gibi bugüne taşımaktan dolayı çok mutlular. Emeklerin taçlandırıldığı bir gün. Peki ama bu başarının esas sahipleri kim? Tabi ki siz değerli mezunlar. Bizlere düşen bir görevdi. Tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Ancak en büyük başarı tabi ki sizlerindir. Üniversiteye kaydını yapan her öğrenci mezun olacağı günün hayali ile yaşar. Bu gün öyle bir gün. Bugün sizlerin hayallerinin gerçekleştiği bir gün. Bu başarıyı gösterdiniz. Mezunlarımızın ailelerini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” dilekleriyle öğrencileri uğurladı.

Konuşmaların ardından fakülte öğrencilerinden Feyza Sağlık ve Fatih Gürler müzik dinletisi sundu. Dönem mezunu öğrencileri adına Nurcan Erbaş, yabancı öğrenciler adına ise Nukutula Kofu birer konuşma gerçekleştirdi.

Meslek yeminin ardından ise diploma takdiminde bulunuldu. Tören geleneksel kep atma merasimi ile son buldu.

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