Van'da hayırsever işadamı kardeşlerin yaptığı okul hizmete açıldı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK, (Van),()-VAN'ın Çatak ilçesinde, aralarında kan davası bulunan Reşan ve Akyayla Mahalle sakinleri arasındaki, kan davasının son bulmasının ardından hayırsever işadamı 3 kardeş tarafından yapımı tamamlanan 4 derslikli ve 80 öğrenci kapasiteli ilkokul hizmete açıldı.

Çatak'ın Reşan ve Akyayla sokakları arasında hizmete giren ilköğretim okulunun açılışına, AK Parti Van Milletvekil Osman Nuri Gülaçar, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Başyapıt İnşaatın Kurucularından Nihat İzsiz ve kardeşleri, Annesi Caziye İzsiz, Bulut Ailesi, Van Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan Bedir, AK Parti İlçe Başkan Vekili Orhan Tomay, Kanaat Önderi Salih Özbek, idareciler, mahalle sakinleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.80 öğrencinin eğitim gördüğü okula Caziye İbrahim İnsiz adı verilirken, okulun 550 bin TL'ye mal olduğu belirtildi.

Okulun açılışında konuşan firma yetkilisi Nihat İnsiz,Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında, kardeşi Nihat ve Yusuf ile birlikte okulu yaptıklarını belirterek,"Caziye İbrahim İzsiz İlkokulunun bugün açılışını hep beraber yapmanın onurunu yaşıyoruz. Okulun yapımında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, Sayın Zahit Bukut beyefendiye, Van Tügva Kurucu başkanımız Mehmet Utku beye, Milli Eğitim Müdürümüz, Kaymakamımız ile öğretmenlere teşekkür ediyorum. "dedi.

Ak Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise, yapılan okulun kendileri için anlamı büyük olduğunu kaydederek,"Zeki bey bize davetini iletirken, bu okulun yapılma amacını anlattı. Dolayısıyla, bu okulun bizim için anlamı büyüktür. Kan davasının son bulması vesilesi ile Reşan’a okul, hemen karşı tarafta Bahçesaray’a bağlı Akyaylaya da Caziye İbrahim İzsiz taziye evi yapılmış. Mesajları itibari ile önem arz eden güzel bir çalışma. Ben bu çalışmadan dolayı Nihat beye tebriklerimi ve taktirimi sunuyorum. Bununla beraber emeği ve zahmeti olan Zeki kardeşimizde tebrik ediyoruz takdir ediyoruz Cenabı Allah güzel hizmetlerinizin devamını nasip etsin." diye konuştu.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen de,okulu yapan işadamlarına teşekkür etti. Kaymakam Türkmen şöyle konuştu:

" Rabbim bizlere, bu cennet vatana hayırlı işler yapmayı nasip etsin.Bu okulda yetişen öğrencilerin ailesine, vatanına milletine sahip çıkacak iyi nesiller yetişmesinde sağlıklı gençler yetişmesini nasip etsin.Bu topraklarda hain terör örgütü çok acılar yaşattı. Bizler, insanlığa faydalı nesiller yetiştirmeye çalıştıkça, onlar bu coğrafyayı acıya ve korkuya boğmaya çalıştılar. Her insan karakterinin gereğini yapar. Bizler başladığımız noktada Elif gibi dimdik duruyoruz. Bir adım geriye gitmedik, onlar kanla beslenmeye çalışa dursunlar.Bizler, inşallah ilimle bu acıların sonunu getireceğiz. Bu okullarda okunan ilim, kanla beslenen hainlerin kalplerine korku salacak.Burada yetiştirdiğimiz nesilleri, Asımın nesli gibi hain terör örgütüne en büyük darbeyi vuracaktır. Bütün kamu hizmetlerinde her türlü desteğini arkasında hissettirdiği Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sizlerin huzurunda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bugün açılışını yapmış olduğumuz bu okulun Reşan ve Akyayla ve komşu köylerin arasında süregelen anlamsız sorunların tarihin tozlu sayfaları arasına gömmesi ve tertemiz bir sayfa açılmasını bu okulunda buna vesile olmasını diliyorum"

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