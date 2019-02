'Unutmamak için zihinle oyna' projesi başladı

İSTANBUL, () - Lise öğrencileri, Alzheimer ve Demans gibi hastalıklarla mücadelede akıl oyunlarının etkisini araştırmak için proje başlattı. Projede öğrenciler huzuruevindeki yaşlıları ziyaret edip, hem hayat tecrübelerini dinliyor hem de stratejik oyunlar oynuyor.

'Unutmamak için zihinle oyna' sloganı ile yola çıkan İSTEK Semiha Şakir Anadolu Lisesi Akıl Oyunları Kulübü öğrencileri, Alzheimer ve Demans gibi hastalıklarla mücadelede akıl oyunlarının etkisini araştırmak için başlattıkları proje kapsamında düzenli olarak Validebağ Necatibey Öğretmen Huzurevini ziyaret ediyor. 60 yaş üstü ev sakinleri ile kulüpte öğrendikleri; mangala, reverse, four connect, sudoku gibi stratejik oyunları oynuyor. Her ziyarette gözlemlerini not alan öğrenciler, projenin uzun dönemde neler kattığını rapor haline getirecek. Ayrıca öğrenciler, huzurevi sakinleri ile dostluk kurarak, onların hikayelerini ve hayat tecrübelerini dinliyor.

Huzurevine ilk ziyareti değerlendiren kulüp öğrencilerinden Selin Hastaoğlu, etkinliğin her iki taraf için de faydalı geçtiğini belirtti ve “Filmlerde gördüğümüz klişe huzurevlerinin tam tersi olan Validebağ Mustafa Necatibey Öğretmen Huzurevi’ne yaptığımız ziyaret, belki de okul eşliğinde gittiğim gezilerin en neşelisiydi. Akıl oyunları kulübümüz ile stratejik oyunların alzheimerla mücadeledeki etkisini gözlemlediğimiz bu gezide, Validebağ Huzurevi sakinlerine belli başlı akıl oyunlarını öğrettik. Etkinliğin sonunda, büyüklerimiz ile yaptığımız karşılıklı konuşmalar ve onların bize anlattığı anıların etkisiyle odadan kahkahalar yükseldi” ifadelerini kullandı.

Kulüp öğrencilerinden Orkide Topaloğlu, projeye başladıklarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Topaloğlu, “Validebağ Huzurevinde bizden büyüklerle akıl oyunları oynuyoruz. Yeri geliyor bize oyunlara dair sorular soruyorlar. Yeri geliyor onlar bizlere gençlik anılarını anlatıyorlar. Onlar bizden biz de onlardan çok şey öğreniyoruz. İyi ki bu projeye başladık” dedi.

Kulüp öğrencilerinden Irmak Erkmen ise huzurevinde, büyüklerle akıl oyunları oynamanın çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi ve “Onlarla sadece akıl oyunu oynamıyoruz, aynı zamanda sohbet ediyoruz ve onların anılarını dinliyoruz. Son ziyaretimizde onlarında akıl oyunları oldukça sevmeye başladıklarını gördüm. Umarım ziyaretlerimiz sık sık devam eder” dedi.