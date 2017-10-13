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Üniversiteye Girişte Yeni Sisteme Uzman Görüşü!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, dün milyonlarca öğrencinin merakla beklediği üniversiteye giriş sınavında yapılacak değişiklikleri açıkladı. Daha yalın ve sistemli olacağını belirtilen sınavı, Doğa Koleji Eğitim Direktörü Salih Akbay değerlendirdi.

13 Ekim 2017 Cuma 11:14
Üniversiteye Girişte Yeni Sisteme Uzman Görüşü!

GÖKÇE YILMAZ // ÖZEL HABER

Haber24.com olarak görüştüğümüz Doğa Koleji Eğitim Direktörü Salih Akbay, üniversiteye girişte uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı hakkında öğrencilerin lehine olduğunu söyledi.

Sınav iki ayrı oturumda ve bir hafta sonunda gerçekleşecek. Daha önceki sistemde Mart ve Haziran olmak üzere iki farklı tarihte gerçekleşiyordu, bununla ilgili olarak öğrencilerin neredeyse kaderlerini belirlediği bir sınavda, sınavı bir güne sığdırmak öğrencileri nasıl etkileyecek?

-          Sınav süresinin ikiye bölünmesinin öğrencilerin motivasyonu üzerinde olumsuz etkisi olduğuna inanıyoruz. Mart ayında yapılan YGS sınavında istediği performansı gösteremeyen öğrenciler çalışmayı bırakıyor ve üniversiteye yerleşme motivasyonunu kaybediyorlardı. Hatta okula devamsızlık başlıyordu. Sınavı iyi geçen öğrenciler için ise ikinci sınav beklenti ve stresi başlıyordu. Bu açıdan baktığımızda sınavın tek güne indirilmesinin öğrencinin lehine olduğunu söyleyebiliriz.

Adayların iki yıl üst üste sınava girip, aldıkları puanlardan yüksek olanı kullanması hakkı tanınması konusunda ne düşünüyorsunuz?

-          Öğrencilerin lehine bir uygulama olmuştur. Geçmiş yıllarda da farklı sınavlarda görülen bir uygulamadır.  

Dünyadaki iki uygulama esas alınarak hazırlanmış bir sistem için 'Şöyle olsa daha iyi olur' diyebileceğiniz neler var?

-          Genç nüfusu yüksek ülkelerde iyi üniversitelere yerleşebilmek için mutlaka bir ölçme değerlendirme aracının kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla ülkemizde de bu ve benzeri sınav uygulamaları kaçınılmazdır. Önemli olan öğrencilerin eşit koşullarda ve adil bir ölçme değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Üniversite kalitesinin ve kontenjanlarının artışı bu sorunu hafifletebilir.

Eski sistem ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı arasındaki farkları bir uzman olarak değerlendirebilir misiniz?

-          Eski sistemde öğrenci Mart ayında 160 soruluk YGS sınavının yanı sıra Haziran ayında İki hafta sonunda toplam 5 LYS sınavla, 18 puan çeşidiyle karşılaşıyordu. Yeni sistemde ise daha az sınav daha az soru sayısı ve daha az puan türü ile karşılaşacak. Yani var olan sistemin sadeleştirildiğini görüyoruz. Bu sınav daha kolay adapte olunacak bir sistemdir.

Öğrencilerin psikolojisini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?

-          YÖK’ün kısa sürede sınav belirsizliğini ortadan kaldırılması öğrenci ve velimizi olumlu etkilemiştir. YGS yerine getirilen Temel Yeterlilik testi 1. Oturumunun ders ve soru sayısının azaltılması öğrencilerin akademik hazırlık yükünü azaltmıştır.

Ve tüm sistemleri bir kenara bırakıp, 'En iyisi böyle olur' diyebileceğiniz bir model var mıdır?

-          Öğrencilerin akademik ve yetenek gelişimleri göz önüne alınarak ortaokul sonunda yapılacak mesleki eğitim ile akademik eğitim ayrımı liselerdeki ve dolayısıyla üniversite kapısındaki birikimi engelleyebilir.

Son Güncelleme: 13.10.2017 14:21
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