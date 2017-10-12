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Üniversiteye Girişte Yeni Sistem! Merakla Bekleniyordu Açıklandı...

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın geçen ay üniversite sınavının değişeceğini açıklamasının ardından, merakla beklenen yeni sistem açıklandı.

12 Ekim 2017 Perşembe 10:13
Üniversiteye Girişte Yeni Sistem! Merakla Bekleniyordu Açıklandı...

Yapılan değişikliğe göre, yükseköğretim kurumlarına sınavsız geçiş yok, adaylar sınava girecek ancak bu eski sistemdeki gibi mart ve haziran ayında girilen 2 aşamalı ve toplam 5 gün süren bir sınav olmayacak. 

Yeni sisteme göre, haziran ayında yapılacak sınavlar iki gün sürecek. İlk sınav, tüm adayaların girme zorunluluğu olduğu YGS benzeri ortak lise müfredatından gelen sorulardan oluşan bir oturum olacak, diğer sınav alan testleri yer alacak. Bu testte ise adaylar okumak istedikleri bölüme göre sınavı çözecek, tüm tesleri yanıtlama zorunluluğu olmayacak. 

Uygulamaya girecek sistemde sınavın merkezi Türkçe ve Matematik olacak. Eski sistemde sınavda 18 puan türü hesaplanırken, yeni modelde dil, eşit ağırlık, sözel ve sayısal olmak üzere 4 puan türü yer alacak. Sınav soruları tüm lise müfredatından oluşacak.  

Sınavlarda LYS'de olduğu gibi tıp,hukuk, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik programlarına getirilen baraj yeni sistemine de uygulanacak. 

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