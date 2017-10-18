ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvurunun mart ayı içinde yapılacağına değinerek, sınavın okullar kapandıktan sonra Ramazan Bayramı sonrası 23-24 Haziran tarihinde yapılabileceğini söyledi.
Üniversite Sınavının Tarihi Belli Oldu!
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ne zaman yapılacağını açıklayarak üzerinde durdukları tarihin Ramazan Bayramı sonrası 23-24 Haziran tarihi olabileceğini söyledi.
18 Ekim 2017 Çarşamba 12:18