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Üniversite Sınavının Tarihi Belli Oldu!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ne zaman yapılacağını açıklayarak üzerinde durdukları tarihin Ramazan Bayramı sonrası 23-24 Haziran tarihi olabileceğini söyledi.

18 Ekim 2017 Çarşamba 12:18
Üniversite Sınavının Tarihi Belli Oldu!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvurunun mart ayı içinde yapılacağına değinerek, sınavın okullar kapandıktan sonra Ramazan Bayramı sonrası 23-24 Haziran tarihinde yapılabileceğini söyledi.

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