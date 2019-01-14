Üniversite eğitimi internetin eriştiği her yere ulaşıyor

İSTANBUL,() - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İGÜ SEM), 9 ülkede eğitim faaliyetlerini sürdüren AVKA Group ile uzaktan eğitim protokolü imzaladı.

AQAS, AHPGS ve Pearson gibi akreditasyon kuruluşları tarafından 53 programını akredite ettiren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) eğitimlerini “uzaktan eğitim” şeklinde de devam ettiriyor.

İmzalanan protokol ile ilgili konuşan İGÜ SEM Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Gümüş, “Protokol ile üniversitemiz eğitimlerini internetin eriştiği her yere ulaştırabilecek, zaman ve mekân kısıtlamasını da ortadan kaldıracak” diye konuştu.

Katılımcılara özel web üzerinden açılan bir portal ile eğitimlerin alınabileceğini belirten Prof. Dr. İzzet Gümüş, “Hukuk, psikoloji, sağlık, eğitim gibi alanlarda sertifika programları açıyoruz ve Avrupa’da geçerliliğe sahip diploması ile fark yaratan İGÜ’nün Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) olarak bir işe daha öncülük ediyoruz. Örgün ve uzaktan eğitim seçenekleri ile katılımcıların memnuniyeti için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu güne dek binlerce kişiye mesleki, teknik ve kişisel gelişim konularında eğitim verdiklerinin altını çizen İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer, “Üniversite güvencesi altında verdiğimiz eğitimleri, uzaktan eğitim seçeneği ile artık herkese ulaşılabilir kılacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.