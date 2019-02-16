Uluslararası öğrencilerden ırkçılığa karşı sergi

İSTANBUL, () - Gökkuşağı Koleji Bahçeşehir Kampüsü’nün uluslararası öğrencileri 'Renklerin Ortak Dili' adlı sergiye imza attı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ressam Mustafa Günay’ın danışmanlığında yapılan serginin teması 'ırkçılık' oldu.

Dört kıtadan, 20 farklı ülkeden uluslararası öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu sergiden duyduğu mutluluğu dile getiren Gökkuşağı Koleji Bahçeşehir Kampüsü Lise Müdürü Bilal Ulucan, öğrencilerin ırkçılığa karşı örnek alınacak çok güzel eserler ortaya koyduğunu belirtti.

"12 MUHTEŞEM ESERE İMZA ATILDI"

'Renklerin Ortak Dili' adlı sergi ile sanatın evrensel ve birleştirici bir dil olduğunu vurgulamak istediklerini ifade eden Öğr. Gör. Ressam Mustafa Günay, “Tüm öğrenciler renklerde aynı duygular üzerinde birleşti. Kendilerine hitap eden çalışmalara imza attılar. Uluslararası öğrencileri resim çalışmaları için gruplara ayırırken, farklı dillerden, farklı dillerden ve ırklardan olmalarına dikkat ettik ve çalışmaların ortak kararlarını onlara bıraktık. Irkçılığa karşı toplamda 12 muhteşem esere imza attılar” diye konuştu.

"IRKÇILIĞA KARŞI ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ"

Sergi çalışması ile birlikte ırkçılığa karşı güçlü bir duruş ortaya koydukları düşüncesinde olduğunu dile getiren Gökkuşağı Koleji Bahçeşehir Kampüsü uluslararası öğrencilerinden Amna Al Shareefi, öğrenciler olarak ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele üzerine çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirtti.

"AYRIMCILIĞI KABUL ETMİYORUZ"

Projenin planlanmasından sergisine kadar olan süreçte gereken tüm destekleri verdiklerini belirten İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Üniversitemizde 25 bin’e yakın ulusal ve uluslararası öğrencimiz bir arada eğitim – öğretimine devam ediyor. Birçok kökenden insanın huzur içinde bir arada yaşadığı bir dünya hayal ediyor, ayrımcılığı kabul etmiyoruz. O yüzden gerçekleşen sergi bizim için çok anlamlı” dedi.