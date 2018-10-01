Uluslararası öğrenciler İGÜ’yü seçti

İSTANBUL, () -DÖRT Avrupa ülkesinin yükseköğretim kurumlarından gelen uluslararası öğrenciler Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni (İGÜ) tercih etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş ile Erasmus Koordinatörlüğü’nde bir araya gelen öğrenciler, Erasmus Programı ve İGÜ hakkındaki ilk izlenimlerini paylaştı. Üniversiteyi seçme sebeplerinden birinin denklik olduğunu belirten Portekiz Madeira Adası’ndan gelen Ronaldo Ramos, “Her şeyi ile modern bir üniversite. Akademisyenler alanının en iyilerinden oluşuyor. Eğitim binalarını gördüğümde ise hayretler içerisinde kaldım. Gerçekten muhteşem” dedi.

“TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENEBİLMEK ADINA GÜZEL FIRSAT”

İstanbul Gelişim Üniversite’nin Erasmus Programı’nda ilk tercihi olduğunu dile getiren Lucian Marian Modiga (Romanya), “Burası harika bir üniversite. Benim için yeni olan birçok şeyle karşılaştım. Başlangıçta biraz çekindim ama iyi bir uyum süreci ile kısa zamanda adapte oldum. İGÜ’yü kesinlikle arkadaşlarıma önereceğim ve deneyimlerimi paylaşacağım” diye konuştu.

İGÜ’nün uluslararası öğrencilerine çok önem verdiğine değinen Adem Ameti (Makedonya), “İyi bir mühendis olabilmem için alabileceğim birçok ders var. Kullanabileceğim çok sayıda laboratuvar var. Daha önce bu kadar büyük bir üniversite görmemiştim. Erasmus bitiminde ülkeme geri döndüğümde burayı bütün arkadaşlarıma önereceğim. Onların buraya gelip görmesini çok isterim” dedi.

Malaga Üniversitesi’nden gelen mimarlık öğrencisi Cristina Pullay, “Üniversiteyi arkadaşlarıma kesinlikle önereceğim. Öğrenciler burada farklı birçok kültürü tanıyabilir. Türk dili ve kültürünü öğrenebilmek adına benim için çok güzel bir fırsat” diye konuştu.

“ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR ORTAMDA DERS İŞLEME BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR”

Erasmus Öğrenci Değişim Programı’nın farklı bir yurt dışı deneyimi yaşatması ve farklı kültürlerin tanınması açısından öğrenciler için çok değerli olduğunu vurgulayan İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, şunları söyledi:

“Çok kültürlü bir ortamda ders işleme, eğitim sonrası iş ve mesleki bağlantılar açısından büyük önem arz ediyor. Uluslararası öğrenciler, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bir dünya üniversitesi olduğunun ve eğitimin kalitesinin farkına varıyor. Değişim programları ayrıca, Türkçe’nin yaygınlaştırılması ve Türkiye’nin tanıtımı açısından da oldukça önemli.”

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