Uğur Okulları'ndan Antalya'ya 30 milyonluk eğitim yatırımı

UĞUR Okulları'nın Antalya'daki üçüncü kampüsü, Çallı ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Bahçeşehir Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır. Bu amaçla Türkiye'nin her noktasında yer alıyoruz" dedi.

Antalya'da eğitime yatırım yapmaya devam eden Uğur Okulları'nın Çallı'daki kampüsü hizmete girdi. Törene, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcıları, okul müdürleri ve öğretmenleri, veliler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı. Okulun öğretmenleri ve öğrencilerinin verdiği konserin ardından halk oyunları ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

“KALİTELİ EĞİTİM HER ÇOCUĞUMUZUN HAKKI”

Açılış töreninde konuşma yapan BUEK Başkanı Enver Yücel, “Antalya’da yatırımlarımıza yenilerini eklemekten heyecan duyuyoruz. Merkez ve ilçelerde olmak üzere, tüm Antalya geneline yayılan BUEK kurumlarımızın sayısını bu yıl 8’e çıkardık. Bugün, fiziki şartları çok iyi olan bir kampüsü hizmete açtık" dedi.

Uğur Okullarının temelinin 1968 yılına dayandığını belirten Yücel, o günden bu yana Uğur'dan hiç ayrılmadığını aktardı. Avrupa'nın en büyük eğitim grubu olduklarını belirten Yücel, “Eğitimsiz toplumların kalkınamayacağı aşikar. Ülke olarak zenginleşmenin yolu kaliteli eğitimden geçiyor. Eğitimi her çocuğa götürmek zorundayız. Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır. Bu amaçla Türkiye'nin her noktasında yer alıyoruz. Antalya’nın kalbindeki bu okulumuzda öğrencilerimiz, Uğur’un deneyimi ve birikimi ışığında, üst düzey fiziksel olanaklar ile eğitim alacaklar" diye konuştu.

'MODEL SINAVLAR YAPIYORUZ'

Ülkenin eğitiminde yenilikçi birçok uygulamayı getirdiklerini belirten Yücel, şöyle devam etti:



“Dünyada sınava hazırlık konusunda, bir üst okula girme açısından dünyanın en iyi eğitim kurumlarından birisiyiz. Türkiye'de sınavların içeriğinin ne olmasına yönelik model sınavlar yapıyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı'na öneride bulunuyoruz.Üretim için eğitim olmalı. Eğer öğrenci yaptığı derslerin ne işe yaradığını öğrenebiliyorsa doğru eğitim odur. Velilerimiz ve öğrencilerimizden burayı yalnızca bir okul olarak görmemelerini diliyorum, buraya dünyaya açılan bir eğitim bir penceresi olarak bakın, bizler yeni ufuklar için varız.Çocuklarımızı hem kendi kültürel değerlerine sahip olacak, hem de evrensel dünyaya açık olacak şekilde yetiştireceğiz. Estetikten yoksun bir öğrenci yetiştirmek istemiyoruz. Sanat, eğitimin mutlaka bir yerinde olmalı."

ÇALLI KAMPÜSÜ BİN 640 ÖĞRENCİYE HİZMET VERECEK

Türkiye’nin 44 ilinde, 52’si kampüs 137 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Çallı Kampüsü’nün arsa bedeli hariç 30 milyon lira değerinde bir yatırım olduğunu söyledi. Kulaberoğlu, "Çallı Kampüsümüz bin 640 öğrenci kapasiteli. Okul öncesinden lise sona kadar eğitim olacak. STEM Laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezleri, kütüphane, kapalı yüzme havuzu, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yanı sıra 69 dersliğimiz bulunuyor." diye konuştu.

Kurum olarak gelecek hedeflerinden de söz eden Kulaberoğlu, "2023 yılında 500 okul hedefimizle yola devam ediyoruz. Sayısal büyümemiz sürerken nitelikli eğitimimiz ve kalitemizden de ödün vermiyoruz" dedi.

ÜNLÜ CERRAH LABORATUVARLARA DİKKAT ÇEKTİ

Törene katılan isimlerden dünyaca bilinen Prof. Dr. Ömer Özkan ise, "Bir ülkede eğitim zamanında ve yerinde verilmezse toplumun geleceğinde sıkıntılar yaşanır. Bu kampüsteki laboratuvarlar çok önemli. Bunların birçoğunu üniversitelerde göremiyoruz. Biz ilkokulda, ortaokulda güzel eğitimler gördük. Bunların bu kadar temel eğitim düzeyine inmesine çok güzel. İyi yatırımlar yapılıyor. Çocuklara kendilerine bir hedef belirlemeleri gerekiyor. Hedef sadece yaşatmak ve yaşamak değil, kaliteli yaşatmak. Ben Uğur Okulları'na böyle yatırımlar kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesiminin ardından tören son buldu.

