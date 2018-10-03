Ücretsiz kurslarla ön lisans ve lisans programlarına yerleştiler

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Taştan, Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarına katılan 633 öğrenciden 123'ünün 4 yıllık lisans, 73'ünün ise 2 yıllık ön lisans eğitimi verilen okullara yerleştiğini söyledi.

Tokat Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarının 3'üncü yılda da başarılı sonuçlar verdiği belirtildi. Kurslardan faydalanan adaylar, bu yıl yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tıp, diş hekimliği, hukuk ve mühendislik fakülteleri başta olmak üzere üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti. Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 3 bin 356 çeşit kurs olduğunu kaydeden Tokat İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Taştan, "Bu kurslar genellikle 15 ile 65 yaş arasıdır. Bu kurslarımızdan bir tanesi de destekleme yetiştirme kursları. Bu kurslarımıza biz mezun olup da herhangi bir okula yerleşemeyenler için açtık. 2017- 2018 eğitim- öğretim yılı içerisinde 633 öğrencimiz başvurdu. Bu öğrencilerimizden ücret talep etmeden Halk Eğitim Merkezi'mizde görevlendirmiş olduğumuz öğretmenler tarafından hafta içi ve hafta sonları kurslar verildi. Kurs katılım sonunda ise üniversite sınavını 196 öğrencimiz kazandı. Öğrencilerimizin arasında tıp fakültesini, eczalık, mühendislik, diş hekimliği kazananlar var. Bu öğrencilerimizden 123 tanesi 4 yıllık lisans eğitimi veren okullara yerleşti. 73 öğrencimiz ise ön lisans eğitimi veren okullara yerleşti" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTEYE RAHAT HAZIRLANIYORLAR’

Kursların 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılında da sürdürüleceğini dile getiren İl Milli Eğitim Müdür Vekili Taştan, "2 Ekim tarihide kurslarımıza başladık. Kurslarımız hafta içi ve hafta sonu olarak değişiyor. Öğrencilerimizin durumlarına bağlı. Öğrencilerimizden ücret talep etmiyoruz. Kaynak kitap da istemiyoruz. Öğretmenlerimizi kendi sorularını kendileri hazırlıyor. Bu sayede öğrencilerimiz üniversiteye çok rahat bir şekilde hazırlanıyor" dedi.

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