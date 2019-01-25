Türkiye Zeka Oyunları için geri sayım başladı

Başvuruların ücretsiz olarak www.turkiyezekaoyunlari.com adresinden yapılacağı yarışmanın toplam ödülü 35 bin TL olarak belirlendi. Yarışmaya eleme usulüyle Türkiye’nin 81 ilinden öğrenciler katılacak. 11-17 Şubat 2019 tarihlerinde internet üzerinden gerçekleşecek eleme etabının sonrasında her ili temsilen seçilecek öğrenciler 21-22-23 Mart 2019 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenecek final yarışmasına katılacak.
Final yarışması, kelime oyunları, matematiksel oyunlar, mekanik oyunlar, görsel oyunlar ve genel kategori olmak üzere 5 kategoriden oluşacak. Finale katılacak öğrenciler ve danışman öğretmenleri Yeditepe Üniversitesi'nde renkli etkinliklere katılacak.
Yarışmada ilk üç dereceye giren öğrenciler için ödüller olacak. Her kategorinin birincisi 2 bin 500, ikincisi bin 500, üçüncüsü bin TL alırken; olimpiyatın birincisi 7 bin, ikincisi 5 bin, üçüncüsü ise 3 bin TL kazanacak.