Türkiye'nin Mühendis Kızları dördüncü kez İstanbul’da buluştu (2)

Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Politikaları Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nde yer alan bursiyerler dördüncü kez İstanbul’da bir araya geldi.

Limak Vakfı’nın Türkiye’de kadın mühendis sayısını artırmak, kadınların iş hayatında daha etkin olması ve karar verici mekanizmalarda yer almasını sağlamak amacıyla 4 yıl önce başlattığı Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) Projesi büyümeye devam ediyor. Proje kapsamında Türkiye’nin 25 farklı ilindeki 35 devlet üniversitelerinde belli alanlarda mühendislik eğitimi alan 110 öğrenci ile deneyimli kadın mühendislerden oluşan mentorlar, hafta sonu İstanbul’da dördüncü kez bir araya geldi. 3 gün boyunca devam eden buluşma İstanbul Kavacık’taki Limak Eurasia Luxury Otel’de gerçekleşti.

Dördüncü kez İstanbul'da bir araya gelen mühendis adayı bursiyerler toplantıda birbirleriyle tanışıp proje kapsamında yerine getirmekle yükümlü oldukları sosyal sorumluluk faaliyetlerini anlatıp, projeye dahil olma hikayelerini ve hayallerini paylaştılar. Sektörün önemli isimlerinin yer aldığı buluşma kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, UNDP Ülke Direktörü Claudio Tomasi, Ideon Kurucu Direktörü Yaprak Yapsan, Deloitte Dijital Başdanışmanı Serpil Gümüş, Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur ve Gazeteci Yazar Ayşe Arman üniversite öğrencilerine tecrübelerini aktardı. Program kapsamında, öğrenciler, İstanbul’un tarihi mekanlarını da ziyaret ederek müze ve sergileri de gezdiler.

‘LİDER KADIN MÜHENDİS ADAYI YETİŞTİRMEYE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ’

Toplantının açılışında konuşan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir dördüncü yılına giren TMK projesinin, bir marka olma ve lider kadın mühendis adayları yetiştirme konusunda ülkemizde öncülük ettiğini belirterek, “İlk yıl 40 öğrenciyle başladığımız bu serüvende ikinci yılımızda 65, üçüncü yılımızda 100 derken, bu sene 110 öğrenciye ulaştık. Mentor havuzumuz genişledi. Aramıza koçlarımız ve programdan mezun öğrencilerimiz katıldı. Kurduğumuz yeni ortaklıklarla TMK Ailemize ‘yeni dostlar’ kazandık” dedi.

"AMACIMIZ GELECEĞİN KADIN LİDERLERİNİ ÇIKARMAK"

Küresel ekonomide Sanayi Dönemi’nin geride kaldığını ifade eden Özdemir, “Dönem, ‘yeni ekonomi’ dönemi. Yeni ekonominin olmazsa-olmazı ise, nitelikli insan gücü. Kadın-erkek yok. Bizlerde Limak Vakfı olarak tüm sosyal yatırımlarımızda nitelikli insan gücünün yetişmesine katkıda bulunuyoruz. Dokunulmamış insan gücüne dokunmaya, onu uyandırmaya ve ‘yeni ekonomiye’ kazandırmaya çalışıyoruz.” diye konuştu. TMK’daki amacın yarının sorumlu, duyarlı, girişimci ve iyi mühendislerini, mühendis adaylarını yetiştirebilmek olduğunu da dile getiren Özdemir, “Gelecekte bizlere liderlik edebilecek kapasiteye sahip kadın mühendis adaylarına umut olmak, ülkemizin geleceğine yön verecek, doğru tabiriyle ‘cam tavanları kıracak’ kadın liderleri ortaya çıkarmak” şeklinde konuştu.

LİSEDE 20 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Limak Vakfı, Türkiye’nin Mühendis Kızları projesiyle 2015’ten bu yana toplam 310 öğrenciye yüksek öğrenim bursu ve 80 öğrenciye Limak Grubu ve diğer firmalar bünyesinde staj imkânı sağlandığını duyurdu. Projede aktif olarak şu anda 35 farklı üniversiteden 110 öğrenci bulunuyor. Programın lise ayağında, 2018’de üç ayrı başlıktaki eğitim içerikleri, farkındalık yaratıcı oyun ve sanal gerçeklik uygulamaları ve her bir okulda gerçekleştirilen rol model buluşmaları ile 10 ilde 20 bin öğrenciye ulaşıldı.Bu yıl lise programına 10 ili kapsayan 25 okulda, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğinde devam edilecek. PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği ile yapılan iş birliği ile yeni dönemde TMK Projesi'nin, eğitim programı ve kariyer fırsatları konusunda daha da güçlendiği belirtildi.(Fotoğraflı)